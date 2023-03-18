وزير النقل يشهد توقيع إدارة البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض سفاجا 2  

شهد اليوم المهندس كامل الوزير، وزير النقل التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري.

قام بالتوقيع على عقد البنية الفوقية لمحطة سفاجا 2 ، كل من اللواء بحري أسامة صالح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي مع وزير النقل.

وأكد “الوزير” أن هذا العقد يأتي كبداية لتفعيل خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر.

وتابع: يعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أحد أهم المشاريع القومية نظراً لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتارا وطول أرصفة 1000 متر وعمق 17 مترا لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل ويعتبر هو البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وبالأخص تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي حيث تم تخطيط المحطة لتخدم كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي.

وجاء ذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة حيث تم التوقيع على العقد بحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر .

وذلك في إطار توقيع عدد من العقود واتفاقيات الشروط ومذكرات التفاهم في مجال النقل البحري بين مجموعة موانئ أبو ظبي التابعة لشركة أبو ظبي القابضة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر بين وزير النقل وسفيرة الإمارات بالقاهرة.

وزير النقل والتعاقد مع القطاع الخاص

عقود اتفاق وزير النقل في إدارة البنية الفوقية

وشهد وزير النقل توقيع عقود ترخيص إنشاء صوامع أسمنت بمينائي العريش وغرب بورسعيد بين المنطقة الاقتصادية وشركة ترانس كارجو انترناشيونال.

وأكد “الوزير” خلال فعاليات التوقيع أن هذه العقود والاتفاقيات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات وتجسد العلاقة القوية بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

وتابع: إن اليوم يمثل بداية لانطلاقة كبرى للتعاون المشترك بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي مشيرا إلى نجاح وزاره النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل CMA في ميناء الإسكندرية ويورو جيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط وهاتشيسون في مينائي الإسكندرية والسخنة.