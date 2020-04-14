وزير النقل يشهد توزيع 400 ألف كمامة طبية مجانًا على ركاب المترو

شهد اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق بدء مبادرة عدد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين لتوزيع 400 ألف كمامة طبية مجانًا على ركاب مترو الأنفاق.

وذلك في إطار حرص وزارة النقل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة قطاعات وهيئات الوزارة ووسائل المواصلات العامة، وانطلاقا من تشجيع كافة المبادرات الوطنية التي تخدم المواطن المصري، وتحقق الأمن والسلامة له.

وتأتي المبادرة في إطار الحرص على التكاتف مع جهود الدولة المصرية للتصدي لمواجهة فيروس كورونا، حيث شهد الوزير توزيع الكمامات على عدد كبير من الركاب سواء داخل المحطة أو في عدد من القطارات، وكذلك تركيب أجهزة لتعقيم الأيدي في كافة أنحاء المحطة، حيث ثمن الوزير هذه المبادرة الوطنية.

وأشار وزير النقل إلى أن رجال مصر الوطنين دائما في خدمة المواطن المصري، داعيا المواطنين بارتداء الكمامات، وخاصة في وسائل المواصلات، لافتا إلى أنه يتابع على مدار الساعة تطهير وتعقيم محطات وقطارات مترو الأنفاق.

ولفت إلى تكثيف أعمال التطهير والتعقيم خاصة مع تزايد عدد الركاب خلال الأيام الماضية والتي زاد فيها عدد ركاب مترو الأنفاق يوميا عن مليون راكب، مشيرًا إلى أن تعليمات القيادة السياسية دائما ترتكز على صحة وسلامة المواطن المصري.

ندفع بقطارات إضافية في حالة وجود أي كثافات من الركاب بأي محطة

كما اطمأن وزير النقل على انتظام حركة تشغيل المترو واتخاذ كافة التدابير التي تسهل تنقل الركاب، مؤكدا أن تعليماته واضحة لقيادات مترو الأنفاق في استمرار الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب واستمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لوصول أخر قطارات الخطوط الثلاثة بعد توقيت الحظر خاصة بعد أن قامت الشركة بتعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة بدءً من الخميس الماضي لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر والصادر من مجلس الوزراء حيث يقوم أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30، كما أن موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 وأخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة19.15 ومن العتبة 19.45.

بعدها توجه وزير النقل إلى محطة مصر للسكك الحديدية للاطمئنان على إجراءات تطهير وتعقيم المحطة، حيث وجه قيادات السكة الحديد باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات على مدار الساعة وبعد انتهاء مدة التشغيل اليومي والمحافظة الدائمة على مستوى متميز من النظافة داخل القطارات وفي المحطات واستمرار بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.