وزير النقل يشهد تدشين 4 قاطرات بتكلفة 744 مليون جنيه

المال - خاصشهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تدشين وإجراء تجارب رصيف لقاطرات بحرية بتكلفة 744 مليون جنيه.بحضور اللواء مهندس م

المال – خاص

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تدشين وإجراء تجارب رصيف لقاطرات بحرية بتكلفة 744 مليون جنيه.

بحضور اللواء مهندس محمود مصطفى مدير عام جهاز الصناعات والخدمات البحرية، واللواء هشام أبو العز مدير عام الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وتم تدشين وإجراء تجارب رصيف ووضع الارينا لـ 4 قاطرات بحرية فى احتفالية كبرى.

وتم تدشين القاطرة تحيا مصر/2 وبدء تجارب الرصيف للقاطرة تحيا مصر/1 بتكلفة 230 مليون جنيه، بقوة شد للقاطرة 70 طنًا، طول 36 مترًا، عرض 13 مترًا، غاطس 6 أمتار، وسرعة 12 عقدة للعمل بميناء السخنة لاستخدامهم بأعمال القطر والإرشاد لسفن الغاز.



والسفن العملاقة التى تحتاج لقاطرات بمواصفات خاصة ووضع الارينة للقاطرتين تحيا مصر/3 وتحيا مصر/4، بتكلفة 514 مليون جنيه بقوة شد للقاطرة 55 طناً، طول 35 مترًا، عرض 12 مترًا، غاطس 5.3 متر وسرعة 12 عقدة بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن للعمل بموانئ الهيئة.

وصرح وزير النقل بأن ذلك يأتي فى إطار جهود وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحرى ورفع كفاءة الوحدات التى تستخدم لأعمال القطر والتدفيع

والمصاحبة والمساعدة فى عمل المناورة والتوجيه والفرملة للسفن القادمة والمغادرة والعمل كوحدة إطفاء حريق بإمكانيات متطورة مع الثبات فى المكان وتستخدم كوحدة بحرية فى الطوارئ، لافتاً إلى أن القاطرات تتميز بالعمل بكفاءة عالية فى السرعات العالية والبحر العالى كما تتلاءم مع ظروف التشغيل وفقا للظروف المناخية المختلفة.

جدير بالذكر أن موانئ البحر الأحمر تعمل دومًا على رفع كفاءة الوحدات البحرية وأطقم التشغيل العاملة عليها لتواكب الأجيال الجديدة من السفن العاملة بأعالى البحار، ويتم تدريب الأطقم العاملة على القاطرات والوحدات البحرية بصفة دورية، ورفع كفاءة الأفراد للقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والأجيال المتطورة من الوحدات البحرية.