وزير النقل يشهد بدء التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية للسكة الحديد برمسيس والجيزة

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بدء التشغيل التجريبي لبوابات الدخول والخروج الخاصة بالتذاكر بمحطة رمسيس للسكة الحديد، حيث تم التشغيل التجريبي في محطة القاهرة ومحطة الجيزة على أن يتم التشغيل التجريبي لمحطات مصر وسيدي جابر بالإسكندرية ودمنهور تباعا كمرحلة أولى، على أن يستتبعها المحطات الرئيسية الأخرى وفقاً للخطة الموضوعة.

وتفقد وزير النقل محطة مصر للسكك الحديدية بالقاهرة، حيث تفقد الساحة الخارجية وأرصفة الوجهين القبلي والبحري بالمحطة والتقى بعدد من الركاب.

ودار حوار تأخيرات القطارات التي نتجت عن سوء الاحوال الجوية، حيث أوضح الوزير انها نتجت بسبب ظروف خارجة عن الإرادة وان هيئة السكك الحديدية نظراً لهذه الظروف قامت بتخفيض سرعات القطارات حفاظًا على امان وسلامة المواطنين، مؤكداً انه أصدر تعليماته لكافة قيادات السكة الحديد بالانتشار في كافة الخطوط واتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تسهيل تنقل المواطنين، وقيام عمال شركة عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بزيادة الانتشار في القطارات لتلبية احتياجات المواطنين من المأكولات والمشروبات.

وأكد أنها إحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول الركاب الى المحطة وعدم السماح بدخول اي راكب بدون تذكرة حفاظًا على الموارد المالية للهيئة، والتي تستغل في تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب مع زيادة أكشاك التذاكر في المحطات التي تتسم بكثافة ركاب عالية، وكذلك الاستغلال الامثل لكافة أصول السكك الحديدية.

وأشار إلى ضرورة أن يتسابق كل العاملين بالسكة الحديد لخدمة الراكب، وان يكون التعامل مع الركاب في كافة المواقف وفقا للقانون.

التصدي لظاهرة الباعة الجائلين في السكة الحديد

وبعد ذلك عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعين متتاليين، الأول مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، حيث أكد وزير النقل على استمرار التنسيق بين الجانبين في الحفاظ على مهمات السكة الحديد من السرقات، مع تغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، وكذلك التأكيد على التصدي لظاهرة الباعة الجائلين وتوفير كافة احتياجات الراكب من خلال الاكشاك الموجودة بأرصفة المحطات، ومن خلال بوفيهات القطارات المختلفة، وكذلك التصدي لظاهرة قذف القطارات بالحجارة واقتحام بعض السيارات للمزلقانات، وهي مغلقة.

وكذلك السلوكيات السلبية الأخرى مثل التدخين وعدم ارتداء الكمامة في المحطات والقطارات، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب، وكذلك استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات في تأمين ورش السكة الحديد والغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية للسكك الحديدية، وإقامة أسوار على جانبي السكة، في كل الأماكن التي بها تجمعات سكنية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي الاجتماع الثاني الذي عقده وزير النقل مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورؤساء الشركات التابعة للهيئة، أكد الوزير على استمرار بذل كافة الجهود على مدار الساعة لخدمة الركاب مع تقديم كافة التسهيلات للركاب والطلبة لعمل الاشتراكات، وكذلك استمرار تطبيق تخفيضات التذاكر الخاصة بكبار السن وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم في تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، وكذلك المحافظة على نظافة القطارات والمحطات، وسرعة نهو مشروعات الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط، والقيام بأعمال كافة أنواع الصيانة لكافة الجرارت والعربات بشكل دوري ومستمر للحفاظ على اسطول الوحدات المتحركة وسرعة الانتهاء من تطوير كافة المحطات المدرجة بمبادراة حياة كريمة، وسرعة نهو كافة الإجراءات الخاصة بمشروعات الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة.