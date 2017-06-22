وزير النقل يشهد انطلاق قطار إسباني تم تطويره في ورش الهيئة

شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بحضور اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية انطلاق أول قطار إسباني تم تطويره في ورش كوم أبوراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية.

وتفقد الوزير القطار رقم 1940 في محطة مصر برمسيس قبل اتجاهه إلى الإسكندرية ليبدأ مسيره بتركيب 4 عربات مكيفة درجة أولى وعربة بوفيه و8 عربات درجة ثانية مكيفة، وذلك في تمام الساعة 21.45 من محطة مصر بالإسكندرية ليصل أسوان الجمعة في تمام الساعة 14.00 ظهرا.

وصرح عرفات بأن تطوير هذا القطار بورش الهيئة وبايدي العاملين بأبو راضي يأتي في إطار خطة تطوير عربات السكك الحديدية المكيفة ابتداء من العربات المكيفة الأقدم في السكك الحديدية (الإسباني وعددها 532 عربة مكيفة) لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

كما توجه عرفات إلى شبابيك تذاكر الوجهين القبي والبحري للاطمئنان على توافر حجوزارت العيد ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها هيئة السكك الحديدية لتسيير وتسهيل سفر الركاب.

وأشار عرفات إلى أن هناك تنسيقا تام مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على منافذ بيع التذاكر.