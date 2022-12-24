وزير النقل يشهد انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة من محطة مصر

شهد اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اليوم انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب، حيث انطلق القطار من المحطة باتجاه محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.

وتفقد الوزير عربات القطار (الدرجة الأولى والثانية والبوفيه) والتقى بعدد من الركاب من مستقلي القطار الذين أشادوا بتشغيل هذه النوعية الفاخرة من القطارات وبالتطور الكبير في مستوى الخدمات المقدمة بالسكة الحديد.

وأكد وزير النقل للركاب أن هذا التشغيل يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية، ومنها الوحدات المتحركة، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تشغيل هذا القطار الفاخر يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية، وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم/ ساعة، بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، وكراسي مخصصة لذوي الهمم، وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم، وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته بمحطة مصر، قال وزير النقل: أهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بتشغيل أول قطارات تالجو الفاخرة بالركاب والتي يأتي تشغيلها في إطار تنفيذا توجيهات الرئيس السيسي بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية لتصبح السكة الحديد بحلول عام 2024 كلها جديدة بالكامل.

وصل قطاران حتى الآن من إجمالي 7 قطارات

وأوضح انه وصل قطاران حتى الآن من اجمالي 7 قطارات (6 قطارات تم التعاقد عليها مع تالجو + قطار هدية من تالجو للشعب المصري)، الأول تم تشغيله بالركاب بدءا من اليوم بعد انتهاء مدة التشغيل التجريبي بدون ركاب والثاني سيتم تشغيله تجريبيا بدون ركاب خلال الأيام القادمة وفقا للجدول المخطط وبتوالي وصول القطارات سيتم تشغيلها على خط القاهرة/ أسوان إلى جانب خط القاهرة/ الإسكندرية.

وأشار وزير النقل إلى أنه لم يتم إلغاء أي موعد للقطارات لتشغيل قطار تالجو بدلا منه بل إن تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية ساهم في خلق فراغات بين مواعيد القطارات وهو ما مكن من وضع هذا الموعد للتشغيل، حيث يساهم تطوير نظم الاشارات في زيادة عدد الرحلات وتقليل زمن التقاطر، فخدمة تالجو ليست بديلة لأي قطار ولم يتم الغاء اي موعد للقطارات بل هي خدمة جديدة متميزة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

ولفت الى استمرار تشغيل كافة أنواع القطارات (درجة اولى وثانية وثالثة مكيفة) وغيرها من القطارات وفقا لجدول التشغيل اليومي لخدمة الركاب.

وخلال حديثة – وزير النقل – مع ركاب القطار، اشادوا بهذه النوعية من القطارات خاصة وانها وسيلة نقل جماعي آمنة ونظيفة وتقدم مستويات عالية من الخدمة وأن وجود هذه النوعية من وسائل المواصلات تساهم في استقلال وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة خاصة مع ربط شبكة السكك الحديدية بوسائل النقل الجماعي الأخرى مثل المترو والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف وغيرها من وسائل النقل الجماعي، كما انها توفر الوقت وتوفر استهلاك الوقود.

وذكر الوزير أن توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تشجيع المواطنين باستقلال وسائل النقل الجماعي.

وفي إجابته على سؤال لاحد الإعلاميين حول الكلمة التي يوجهها الى العاملين بالسكة الحديد والركاب، أكد وزير النقل ان كافة العاملين بالسكة الحديد بجميع الطوائف يجب ان يتسابقوا لخدمة الراكب وتقديم خدمات مميزة وأن يكون التعامل مع الراكب في كافة المواقف باحترام تام.

كامل الوزير يدعو الركاب بالمحافظة على كافة قطارات السكة الحديد

كما ناشد الركاب بالمحافظة على كافة قطارات السكك الحديدية لأنها ملك للشعب ويتم تشغيلها لخدمة المواطنين وأن يتم اتباع كافة إرشادات السكك الحديدية خلال تنقلانهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية.

جدير بالذكر أن موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غد الأحد الموافق سيكون الساعة 5:50 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6:05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجها إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.