«عمل على مدار الساعة».. وزير النقل يشدد على تطهير قطارات ومحطات المترو

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تمت مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 2018/ 2019، وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير النقل أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة، والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل الجيد، والحرص على استمرار تقديم خدمات مميزة للركاب.

مُشيداً بجهود جميع العاملين فى شركة مترو الأنفاق، حيث ينقل المترو ما يقرب من 3 ملايين راكب يوميا.

وفى نهاية الاجتماع، شدد الوزير على تطهير جميع القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة يومياً أثناء وبعد إنتهاء التشغيل، وأيضاً وضع ملصقات معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بالحالة وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأيضاً التنويه من خلال الإذاعة الداخلية بجميع محطات الخطوط الثلاثة بأساليب الوقاية من المرض.

كما أصدر الوزير تعليمات بزيادة الدفع بقطارات إضافية بالمحطات لمنع التجمعات والازدحام بالمحطات.