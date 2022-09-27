وزير النقل يشارك في مراسم جنازة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

شارك وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ويرافقه محمد أبو بكر سفير مصر في طوكيو في مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وتقديم واجب العزاء الى حكومة اليابان وذلك في العاصمة اليابانية (طوكيو)، بحضور رئيس الوزراء الياباني الحالي كيشيدا فوميو وبمشاركة وفود رسمية من حوالي 217 دولة وإقليم ومنظمة دولية، وبحضور ما يفوق ستة آلاف شخص، سواء من داخل اليابان أو خارجها.

وقام وزير النقل المصري بوضع باقة من الورود على رفاة رئيس الوزراء السابق شنزو آبي، حيث أكد الوزير على احترام وتقدير القيادة السياسية والشعب المصري للشعب الياباني والحكومة اليابانية ولرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي والذي وصفه بأنه كان رجلًا عظيماً محبًا للسلام والتنمية وصديقا مخلصا لمصر، وان علاقاته القوية بالقيادة السياسية في مصر كان لها آثار ايجابية عظيمة على مجمل العلاقات المصرية اليابانية على كافة الاصعدة واسهمت في الارتقاء بمستوى الشراكة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن مصر كانت قد أطلقت اسمه قبل ذلك على محور مروري كبير هام في القاهرة تقديراً له.

على صعيد متصل، وفي أعقاب ختام فعالية الجنازة شهد قصر Akasaka قيام كل من رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا” ومعه أمين عام مجلس الوزراء “هيروكازو كاتسونو” ووزير الخارجية “يوشيماسا هاياشي” بتحية الوفد المصري، حيث قام الأول بتوجيه الشكر للمشاركة المصرية الرسمية في الجنازة، وكذلك قامت حرم رئيس الوزراء الأسبق “آبى” بتحية الوفد المصري، حيث أعرب وزير النقل عن خالص عزاء القيادة المصرية وشعب وحكومة مصر في وفاة “آبى” الذي كان زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً حقيقياً لمصر، والتأكيد على عمق الروابط التي تجمع بين الجانبين.