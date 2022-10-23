وزير النقل يشارك في جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي

تنطلق غدا جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتدار الجلسة النقاشية برئاسة وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير حول الفرص الاستثمارية في وزارة النقل في حضور ممثلي أكبر الشركات العالمية والمحلية التى تعمل في مجال الادارة والتشغيل في قطاعات الوزارة وممثلي الشركات العالمية والمحلية التي ترغب في الاستثمار في قطاعات النقل المختلفة خاصة مع النهضة الكبيرة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يستعرض الفريق مهندس وزير النقل خلال الجلسة سياسات وزارة النقل في تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص والمشروعات التي تمت والجارية المخطط تنفيذها في كافة قطاعات الوزارة وحجم المشاركة مع القطاع الخاص، مع استعراض الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في كافة قطاعات النقل (البحري، الأنفاق والجر الكهربائي، السكك الحديدية، الطرق والكباري، الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، النقل النهري، النقل الجماعي).

يأتي انعقاد هذه الجلسة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل الذي يعتبر قاطرة التنمية وأحد الركائز الأساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة بوضع عدة سياسات لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للوصول الي اقتصاد مصري مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والازمات الاقتصادية على المستويين الاقليمي والدولي، وذلك للاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل الجيد، لتقديم خدمة نقل بضائع وركاب متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.

وذكر وزير النقل أن الشراکة مع القطاع الخاص تعد أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية تنعكس على توفير فرص عمل، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي.

وفي ظل تقليل الإنفاق الحكومي وتخفيض المخاطر التي تتحملها الدولة، اتجهت وزارة النقل الى نهج متوازن لدخول القطاع الخاص، وذلك بتطوير البنية التشريعية والهيكلية بما يحقق تيسير دخول القطاع الخاص والمشاركة في كافة قطاعات النقل بالدولة المصرية.