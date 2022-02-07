نقل وملاحة

وزير النقل يشارك في افتتاح معرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
محمود محسن 2:15 ص, الأثنين, 7 فبراير 22 2:15 ص, الأثنين, 7 فبراير 22

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في مستهل زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، شارك اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه “هيئة الطرق والمواصلات بدبي”، بالشراكة والتعاون مع “منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة” ومقرها بلجيكا، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي بحضور أكثر من 1000 مشارك، و73 متحدثاً من الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من 19 دولة، وعدد من مديري الهيئات والدوائر الحكومية.

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كما يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه 40 مؤسسة من 17 دولة، والمقام تحت رعاية حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث افتتح المؤتمر والمعرض اليوم، أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام.

ثم توجه بعدها وزير النقل لزيارة معرض إكسبو دبي حيث تفقد اجتحة مصر والإمارات والسعوديه والسويد، واشاد بنجاح المعرض، مؤكدا ان الجناح المصري يشهد إقبالا كبيرا من الزوار، حيث يعد ضمن قائمة الأجنحة الأكثر استقبالاً للزائرين، وهو الأمر الذى يعكس قيمة وأهمية المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام.

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ثم التقى الوزير مع رئيس وقيادات هيئة التصنيف الإماراتية لمناقشه أسلوب وطرق عمل هيئات التصنيف علي السفن وبحث سبل التعاون معها، حيث أكد وزير النقل على ان الحكومه المصريه ممثله في وزاره النقل تولي اهميه كبيره لقطاع النقل البحرى كاحد اهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد المصري، وان هذا القطاع بشهد طفرة هائلة في كافة عناصر المنظومة، خاصة وان مصر تنفذ خطة شاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للتجاره واللوجستيات.

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بقلم محمود محسن

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