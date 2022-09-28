وزير النقل يسلم رسالة من السيسي إلى رئيس الوزراء الياباني

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه محمد أبو بكر سفير مصر في طوكيو، “هيروكازو كاتسونو”، أمين عام مجلس الوزراء الياباني، وسلمه الرسالة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وأعرب وزير النقل عن تعازي القيادة السياسية والشعب المصري في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق “شينزو آبى”، مؤكدًا تضامن مصر مع اليابان في إطار ما قدمه رئيس الوزراء الراحل من إسهامات كبيرة كان لها عظيم الأثر في تعميق أوجه العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن “آبى” كان زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً حقيقياً وداعماً لمصر، ولذا جاء قرار الرئيس بإطلاق اسمه على أحد المحاور المرورية الهامة بالقاهرة، وكذلك على أحد المراحل الخاصة بالجامعة المصرية/اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أهمية مشاركة رئيس الوزراء “كيشيدا” في أعمال قمة COP27 التي ستستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، معرباً عن تطلع مصر لتعميق مختلف أوجه التعاون مع اليابان، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر بما يتسق مع الروابط القوية التي تجمع بين البلدين، مؤكداً تقدير القيادة السياسية والحكومة المصرية للعلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين على كافة المستويات.

ومن جانبه، أعرب أمين عام مجلس الوزراء عن التقدير الكبير لقرار الرئيس السيسي بتكليف وزير النقل للمشاركة الرسمية في جنازة الدولة التي أقيمت لرئيس الوزراء الأسبق “آبى”، مؤكداً على شكر الجانب الياباني للفتة الكريمة التي قام بها الرئيس فيما يتعلق بإطلاق اسم “آبي” على المحور المروري، وكذا إحدى مراحل الجامعة المصرية/اليابانية.

كما أكد على اهتمام طوكيو بتعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات.