نقل وملاحة

وزير النقل يستهل زيارته للمجر بتأكيد انتظام مواعيد توريد وتصنيع العربات

لعقد تصنيع وتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد جديدة بواسطة شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف المجري الروسي
مدحت إسماعيل 5:03 م, الأثنين, 28 فبراير 22 5:03 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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في مستهل زيارته لدولة المجر، التقى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل وبحضور السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر مع سيرجيو كوربانوف – نائب رئيس شركة ترانسماش هولدنج الروسية وقيادات الشركة في المجر، حيث أكد الوزير الأهمية التي توليها مصر والقيادة السياسية لعقد تصنيع وتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد جديدة بواسطة شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف المجري الروسي، خاصة في ظل ما يشكله العقد من طفرة هائلة في قطاع السكك الحديدية ومساهمته في تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب يومياً

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كما أكد وزير النقل أهمية انتظام مواعيد توريد وتصنيع العربات وفقًا للعقد وكذلك وفقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها.

وأضاف الوزير أن عقد توريد قطع الغيار والدعم الفني والذي تم الاتفاق بشأنه سيكون هو الأول من نوعه، كونه سيسهم في الحفاظ علي مستوى العربات وتقديم الخدمة اللازمة لجمهور السكك الحديد المصرية، إضافة الي ما سيشتمل عليه العقد من توطين لصناعة السكك الحديدية في مصر، من خلال تجديد العربات والعمرات الجسيمة وانشاء ورش متخصصة لتصنيع العربات في مصر.

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في ذات السياق، التقي الوزير بعدد من كبريات الشركات المجرية العاملة في مجال النقل النهري، مؤكدا علي اهتمام الدولة المصرية بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل النهري في مجال نقل الأفراد والبضائع مؤكداً التطلع للتعاون المشترك في هذا المجال وخاصة في تطوير منظومة النقل الأخضر والتي من ضمنها النقل النهري المستدام الصديق للبيئة .

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بقلم مدحت إسماعيل

صحفي إقتصادي – رئيس قسم النقل في جريدة المال وعضو نقابة الصحفيين المصريين.

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