وزير النقل يستعرض نتائج دراسة الكارت الذكي والتذكرة الموحدة لتحديد آليات التنفيذ

مؤكدا أهمية كبيرة للمشروع لما له من عائد كبير على مستوى الدولة ومشغلي خدمات النقل والمواطن

اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير برؤساء كل من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وشركتي السوبر جيت وتكنولوجيا النقل (ترانس اي تي)، لاستعراض نتائج الدراسة التحضيرية الخاصة بكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، لتحديد نطاق العمل، وآليات التنفيذ لهذا المشروع الهام.

واستعرض الوزير مكونات منظومة المشروع والتي تشمل (قنوات إصدار التذاكر ووسائل التعامل والتكامل مع مشغلي الخدمة ومركز البيانات الرئيسي وكذلك التطبيقات الداعمة للتشغيل)، والدورة الكاملة لتوريد وتهيئة وإصدار الكروت للمستخدمين، وآلية التسويات المالية بين الجهات المختلفة، بالاضافة الى طريقة وآلية عمل مركز إدارة المنظومة وأهدافها.

ويشمل المشروع ربط الخطوط الثلاثة للمترو بالقطار الكهربائي، وأتوبيسات السوبر جيت، وبعض خطوط النقل العام (1600 أتوبيس يتم إدخالها للمنظومة على مراحل) كما يشمل المشروع ربط أتوبيسات إحدى شركات النقل الجماعي الخاصة.

كما تم بحث إدخال السكة الحديد والمونوريل إلى المنظومة ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع الوسائل بكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، كما بحث وزير النقل مخطط إدارة وتشغيل المشروع (مرحلة الإعداد والطرح والترسية – مرحلة تنفيذ المشروع – مرحلة التشغيل والصيانة).

وأكد الوزير الأهمية الكبيرة للمشروع لما له من عائد كبير على مستوى الدولة ومشغلي خدمات النقل والمواطن، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في وسائل المواصلات المختلفة، وتعزيز الميزة التنافسية لمنظومة النقل.

وأشار وزير النقل إلى أنه سيسهم في سهولة تنقل المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية، بالإضافة إلى توحيد آلية تحصيل إيرادات الدولة لوسائل النقل وتحصيل إيرادات وسائل النقل في وعاء مالي واحد، بالإضافة إلى تعزيز ظهور قطاع النقل ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي، وكذلك التخطيط لحركة النقل الجماعي وقدرته الاستيعابية.

وفي ختام الاجتماع أصدر وزير النقل قرارا بتشكيل لجنة تسيير لمشروع الكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة برئاسة رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بصفته المالك للمشروع ، لسرعة التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع، وتكليف شركة ترانس أي تي بتفيذ المشروع، مؤكدا أن نجاح المشروع يرتكز على منظومة التشغيل والدعم الفني للمشروع.