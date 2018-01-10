وزير النقل يستعرض مشروعات السكة الحديد والمترو على الهواء ويمهد لرفع الأسعار

المال- خاص: قدم وزير النقل الدكتور هشام عرفات عرض تفصيل لمشروعات السكك الحديدية في بث مباشر استمر حتى الواحدة صباحا أكد خلاله أن المواطنين سيشعرون بتحول كامل في خدمات المرفق بداية من أبريل 2019. ومهد الوزير خلال برنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة أون أي لزيادات قريبة في أسعار

المال- خاص:

قدم وزير النقل الدكتور هشام عرفات عرض تفصيل لمشروعات السكك الحديدية في بث مباشر استمر حتى الواحدة صباحا أكد خلاله أن المواطنين سيشعرون بتحول كامل في خدمات المرفق بداية من أبريل 2019.

ومهد الوزير خلال برنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة أون أي لزيادات قريبة في أسعار تذاكر خطوط السكة الحديد والمترو بنسب تتفاوت بين 15% حتى 120%.

وقال عرفات إن أسعار تذاكر المترو ستتراوح بين 3 و 6 جنيهات حسب عدد المحطات، بدلا من 2 جنيه حاليا، مرجحا تطبيق الزيادة قبل يوليو القادم؛ بينما ستطال زيادات تذاكر خطوط السكك الحديدية كل الخطوط؛ غير أنه أكد أنها ستكون طفيفة بالنسبة للمسافات الطويلة.

وكان عرفات قد أكد قبلها بنحو 3 ساعات في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” بقناة صدى البلد أن أسعار تذاكر خطوط السكك الحديدية سترتفع بنسب تتراوح بين ١٥ إلى ٤٥٪ بالنسبة للمسافات الطويلة والمتوسطة وأكثر من ١٠٠٪ لتذاكر خطوط الأقاليم التي تباع حاليا ١,٢٥ جنيه لتصبح بثلاث جنيهات كحد أدنى، وأن التطبيق خلال أسبوعين.

وتناول الوزير مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بالشرح واقفا عبر شاشة عرض، مؤكدا أن الغرض من رفع أسعار الخدمات هو الحفاظ على المرفق وضمان استمراره، لافتا إلى أن أغلب المشروعات تنفذ عبر قروض دولية ضخمة تتحملها الدولة، مشيرا إلى أن الخط الأول للمترو لم يشهد صيانة منذ 30 عاما.

وتابع عرفات: “خط المترو الأول قد يتوقف في أي وقت.. تكلفة تتطويره 20 مليار جنيه”.

وقال الوزير إن خدمات السكك الحديدية ستتحسن بشكل غير مسبوق خلال عام ونص بعد التعاقد على شراء 100 جرار جديد وتحديث منظومة الإشارات وتنفيذ خطوط جديدة وإحلال أسطول العربات، وذكر أن مشروع خط العين السخنة حتى العلمين سينتهي خلال عامين بشراكة مع القطاع الخاص، مع قرب إقرار تعديلات قانون السكة الحديد الذي ينتظر العرض للموافقة بالجلسة العامة للبرلمان، ليسمح بمشاركة مستثمرين للحكومة في تنفيذ مشروعات السكك الحديدية لأول مرة.