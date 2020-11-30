نقل وملاحة

وزير النقل يستعرض المشروعات المستقبلية للوزارة بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية

قال وزير النقل إن هناك 11 مشروعًا مستهدفًا بقطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية
سمر السيد 6:40 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 6:40 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل المشروعات المستقبلية للوزارة في قطاعات النقل البحري والنهري والموانئ الجافة على الشركات المشاركة في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم؛ بهدف التعاون لتنفيذ تلك المشروعات.

وقال وزير النقل في كلمته بالمؤتمر، إن المشروعات المستقبلية بميناء الإسكندرية تتمثل في إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغرض على الأرصفة “55 -62” بتكلفة تقديرية للإنشاء 450 مليون دولار، وإنشاء وتشغيل المنطقة اللوجيستية على مساحة 400 فدان بتراعة النوبارية بالميناء، بتكلفة تقديرية 155 مليونا، وإنشاء وتشغيل محطة متعددة أغرض “رصيف 100” بميناء الدخيلة بتكلفة تقديرية 225 مليون دولار.

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وأضاف وزير النقل في كلمته، أن من بين المشروعات المستقبلية بميناء الإسكندرية إنشاء محطة للصب الجاف بميناء الدخيلية في المنطقة ما بين رصيف 92 ورصيف ميدتاب بتكلفة تقديرية 93.75 مليون دولار، إلى جانب مشروع تشغيل محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلية / شمال رصيف 90 بتكلفة تقديرية 63 مليون دولار.

كما عرض  المشروعات المستقبلية المستهدفة في موانئ البحر الأحمر وتتمثل في إنشاء مشروع محطة متعددة الأغرض “حاويات – بضائع عامة ” بميناء سفاجة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 750 مليون دولار.

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وإنشاء رصيف  خلف الرصيف الشمالي بميناء بورتوفيق بتكلفة تقديرية 500 مليون دولا، إضافة إلى مشروع إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع وتبلغ تكلفتها التقديرية 500 مليون دولار.

وقال إن ميناء سفاجة هو ميناء عبقري على البحر الأحمر، لافتاً إلى أنه يتم تطوير خط السكة الحديدية من طرطور لسفاجه بهدف تصدير الفوسفات.

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وأشار إلي أن هناك 11 مشروعًا مستهدفاً بقطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، ومن بينها مشروع إنشاء المركز اللوجيستي على مساحة 700 فدان كظهير لميناء السلوم.

وفي قطاع النقل النهري، قال إن هذا القطاع كان مهملاً في وقت من الأوقات، لكن الوزارة لديها خطة عميقة لتكريك وتعميق الممر المائي وإنشاء الموانئ النهرية، و لديها مشروعات طموحة  مستهدفة مثل إنشاء وتشغيل وصيانة ميناء دندرة النهري بمحافظة قنا ومشروع آخر بسوهاج.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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