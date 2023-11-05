وزير النقل يستعرض المشروعات التعاونية مع الدول العربية والأفريقية

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال كلمته بمؤتمر النقل الذكي في نسخته الخامسة على التوالى، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، فى جميع المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل.

واستعرض أهم مشروعات التعاون في مجالات النقل المختلفة، والذي منها طريق (القاهرة- كيب تاون) بطول 10228 كيلو متر والذي يعتبر أطول محور بري في افريقيا والذى يمر بعدد 9 دول أفريقية.

كما تتضمن مشروعات التعاون طريق ( مصر / تشاد ) عبر السودان وليبيا بطول 1100 كيلو متر، والطريق الدولي الساحلى بورسعيد/ السلوم بطول 800 كيلو متر وامتداده حتى بنى غازى في ليبيا بطول 585 كيلو.

بالإضافة إلى الربط السككي مع دول الجوار مع السودان من أبو سمبل حتى جمي ومنها إلى دنقلا؛ مع ليبيا من مطروح، والسلوم حتى بنى غازي، علاوة عن طريق التجارة العربى ( العقبة / طابا / العريش ) من خلال شركة الجسر العربي للملاحة.

وشملت المشروعات التعاونية الخط الملاحي من سفاجا / الغردقة إلى ضبا (شركة القاهرة للعبارات)، وتسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية من خلال ربط مصر بمحيطها القارى بخلق خطوط ملاحية جديدة مع دول شرق أفريقيا “جيبوتى – كينيا – تنزانيا – جنوب أفريقيا” ودول غرب أفريقيا “موريتانيا – السنغال – غانا – ساحل العاج”.

بالإضافة إلى الممر الملاحي بحيرة فيكتوريا / البحر المتوسط (VICMED) والذي يربط بين مصر والبحر المتوسط بكل الدول الحبيسة في افريقيا.

وأشاد وزير النقل في نهاية كلمته بموقع مصر الاستراتيجي الفريد، موضحًا أن له أهميته وتأثيره الكبير في حركة النقل العالمية، مؤكدًا أن النقل المصري يشهد تنافسا وسباقا بين القوى الدولية الكبرى في اطار سعيها للاستفادة من مزايا هذا الموقع الحيوي والعمل على إعادة صياغة النظام الدولي، الامر الذى يدعونا الدول العربية والأفريقية الى مزيد من التعاون والتنسيق لتعظيم مردود هذا التوجه على بعضهم البعض اقتصادياً وتجارياً.