وزير النقل يستعرض أمام 25 شركة فرنسية فرص الاستثمار

محمود محسناجتمع اليوم الثلاثاء وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع مجلس أرباب الاعمال الفرنسيMEDF وذلك علي هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا والتي اشتملت علي لقاءات مع أكثر من ٢٥ شركة فرنسية، وفق بيان.وشرح عرفات فرص الاستثمار في مجال النقل في إطار خطط الدولة لإنشاء خطوط السكك الحديدية الجد

محمود محسن

اجتمع اليوم الثلاثاء وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع مجلس أرباب الاعمال الفرنسيMEDF وذلك علي هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا والتي اشتملت علي لقاءات مع أكثر من ٢٥ شركة فرنسية، وفق بيان.

وشرح عرفات فرص الاستثمار في مجال النقل في إطار خطط الدولة لإنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة وخطوط المترو سواء النفقية منها أو السطحية المعزولة بالكامل علي طول المسار أو المسارات العلوية في القاهرة الكبري أو الاسكندرية أو المنصورة، وكذلك تحديث الخطوط القديمة للسكة الحديد والخط الاول لمترو الإنفاق.

وقال عرفات إن الاجتماع تطرق أيضا الي الفرص الاستثمارية في مجال النقل النهري وإنشاء موانئ نهرية جديدة بهدف زيادة مساهمة النقل النهري في نقل البضائع، وإنشاء كذلك موانئ برية ومناطق لوجستية تساهم في تدعيم مفهوم النقل متعدد الوسائط.

وأبدت الشركات الفرنسية اهتمامها البالغ بالمساهمة في هذه المشروعات.

كما قام الوزير خلال اللقاء بتوضيح أهمية ثلاث عناصر رئيسية كشرط أساسي هام للوزارة لإسناد الاعمال وهي العروض التمويلية الحكومية الميسرة مع مراعاة أن تكون أسعارها منافسة للأسعار العالمية ومناسبة للسوق المصري، ومساهمة الشركات المصرية في التنفيذ والتصنيع المحلي، وعنصر الوقت المضغوط لإتمام تنفيذ الأعمال.

الجدير بالذكر أنه جاري تعديل القانون الخاص بهيئة السكك الحديدية بما يسمح بدخول القطاع الخاص في مجال الصيانة.