نقل وملاحة

وزير النقل يستعرض أمام السيسي مشروع تحويل ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت بالبحر المتوسط

إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط وتطبيق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات
محمود محسن 7:18 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 7:18 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، كامل الوزير، وأمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد استعراض مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، خاصةً الطرق والمحاور.

السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض كذلك – خلال الاجتماع مع الرئيس السيسي – مستجدات تطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد لمرسى مطروح مروراً بالإسكندرية، فضلاً عن مشروع إنشاء محور دمياط اللوجستي المتكامل مع محطة الحاويات بميناء دمياط “محطة تحيا مصر 1″، وهو المشروع الذي يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط وتطبيق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذه المنظومة، وذلك لخدمة حركة الصادرات المصرية، ولمواكبة تضاعف حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية نتيجة المشروعات التنموية الضخمة في البلاد، وهو ما سيحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.

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يشار إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ مشروعات في ميناء دمياط بتكلفة 1.9 مليار جنيه، ومن أهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض (رصيف بطول 681م وعمق 17م) بتكلفة 1365 مليون جنيه، بالإضافة إلى تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16م بتكلفة 189 مليون جنيه.

كما أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع بناء وتوريد عدد 4 قاطرات قوة شد 60 طنا بتكلفة 832 مليون طن، علاوة على مشروع تعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء (إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 3600م وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565م) بتكلفة 1.9 مليار جنيه، فضلا عن تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران إلى 18م بتكلفة 1140 مليون جنيه.

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بقلم محمود محسن

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