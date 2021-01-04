وزير النقل يستعرض أمام الرئيس مشروعات السكة الحديد والنقل النهري والموانئ البرية

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

استعرض وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أمام السيسي دور وزارة النقل في المساهمة في تحقيق النقل الاخضر المستدام والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة.

جاء ذلك في إطار افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي.

فيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والنقل النهرى والموانئ البرية، أوضح وزير النقل أنه يتم تنفيذ خطة لتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهرى حيث يتم إنشاء شبكات سكك حديدية تعمل بالكهرباء وربطها بالموانئ البحرية والمناطق اللوجيستية، وإنشاء موانئ نهرية وربطها بالموانئ البحرية وتعميق وتطهير المجرى الملاحى وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS خاصة وأن السكك الحديدية ووسائل النقل النهرى تعتبر من الوسائل الصديقة للبيئة وتساعد على تقليل إستهلاك شبكة الطرق وتحد من إستخدام وسائل النقل البرى الملوثة للبيئة.

التخطيط لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مراكز لوجيستية

كما أشار الوزير إلى أنه يتم التخطيط لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مراكز لوجيستية على مستوى الجمهورية، كما تم التخطيط لتنظيم عملية النقل المتعدد الوسائط لتقليل حركه الشاحنات على الطرق وزيادة الطاقة التخزينية للمناطق الصناعية ومنع تكدس البضاعة بالمصانع.

وفيما يتعلق بالنقل البحري، فأشار الوزير إلى أنه جارى دراسة إمكانية الإلتزام بسياسات المنظمة البحرية العالمية فى إستخدام السفن التى تعمل بالغاز الطبيعى المسال لخفض نسبة الكبريت فى وقود النقل البحرى من 3.5% إلى 0.5%.

وأضاف وزير النقل أن الوزارة تقوم باستخدام نظم النقل الذكى التي هي بداية رحلة النقل الأخضر للحفاظ على البيئة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى النقل، حيث يساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة السرعات وتقليل التوقفات وتقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية وزيادة إستخدام وسائل النقل العام، وذلك من خلال الإعتماد على مجموعة من المنظومات الإلكترونية لخدمة النقل مثل (النظام العالمي لتحديد الموقع GPS – مراقبة حركة المرور ومواقف المركبات الذكية – الإعتماد على نظم معلومات المسافرين من أجل تشجيع الإنتقال بوسائل النقل الأكثر إحتراما للبيئة – نظام مراقبة البيئة لغازات العوادم).

كما أوضح الوزير أن هناك خطة لاستخدام حافلات تعمل بالوقود النظيف (استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وأنظمة الأتوبيسات السريعة BRT).

واستعرض وزير النقل مقارنة لاستخدام السيارة الخاصة باتوبيسات BRT بما تشمله من وفر الوقود والإنبعاثات والمساحة المستخدمه بما يؤدي الى توفير الوقود وتقليل الإنبعاثات الضارة وتقليل الزحام.

وفي ختام كلمته أوضح الوزير أن العالم قد وضع خطة لزيرو إنبعاثات وزيرو حوادث عام 2050 وأن استرايجية وزارة النقل ترتكز على الإصرار على تحقيق الأهداف المخططة حتى 2030 والتطلع على كل ما هو جديد فى المستقبل.