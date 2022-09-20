وزير النقل يزور معرض السكك الحديدية «اينو ترانس» في ألمانيا

في اليوم الثاني لزيارته لألمانيا، زار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير معرض السكك الحديدية اينو ترانس، وتفقد عددا من الأجنحة منها جناح شركة أوراسكوم المصرية المشاركة في المعرض، مشيدا بدور الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات ومنها مجال النقل، كما تفقد الوزير جناح شركة سيمنز الألمانية.

وعلى هامش المعرض عقد وزير النقل سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الشركات المتعاقد معها لتنفيذ مشروعات وزارة النقل، بدأها بعقد اجتماع موسع مع رئيس شركة سيمنز للاتفاق على الخطوات التنفيذية الخاصة بتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، وكذلك جناح شركة اوراسكوم المصرية.

كما تم عقد اجتماعات مع شركات بروجرس ريل المتعاقد معها على توريد 50 جرار جديد وتحديث 50 جرار هنشل قديم، وكذلك عمره 41 جرارا سبق توريدها، بالاضافة لعقد الصيانة لعدد 141 جرارا، وكذلك شركة تالجو المتعاقد معها لتوريد عدد من قطارات الركاب و7 قطارات نوم، بالإضافة إلى اجتماع مع شركات تاليس الاسبانية المتعاقد معها لتطوير نظم الإشارات بالسكك الحديد، وشركة كاف المتعاقد معها لتأهيل 23 قطارا الخاصة بالخط الأول للمترو.

ومن المقرر مع نهاية اليوم مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في اجتماع قمة قادة السكك الحديدية بحضور عدد كبير من وزراء النقل على مستوى العالم ورؤساء شركات السكك الحديدية.