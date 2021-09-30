نقل وملاحة

وزير النقل يروج للفرص الاستثمارية للقطاع في إسبانيا

أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين
مدحت إسماعيل 5:27 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 5:27 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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التقي الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل – راكيل سانشيز- وزيرة النقل الإسبانية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء المهندس مصطفى ابوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين في كافة المجالات ومنها قطاع النقل مشيراً إلى أن الشركات الاسبانية تعد شريكاً اساسيا واستراتيجيا لوزارة النقل المصرية في كافة مشروعات السكك الحديدية والمترو حيث تمثل مشاركتها حوالي 50% من هذه المشروعات خاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة.

ولفت إلى أنه في مجال السكك الحديدية تقوم شركة تاليس الإسبانية بتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات والاتصالات على بعض خطوط الهيئة ، ومنها مشروع تطوير نظم الاشارات علي خط القاهره/الاسكندرية بطول : 208 كم ،وكذلك مشروع تطوير نظم الاشارات علي خط اسيوط/ نجع حمادي بطول 180 كم ، بالإضافة الى التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية لتوريد عدد 6 قطارات متكاملة.

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كما تعاقدت هيئة السكك الحديدية المصرية مع المكتب الاستشاري الإسباني جيتنسا لإعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم الاشارات لخط طنطا / المنصورة / دمياط كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تاليس الاسبانية لتنفيذ دراسة تنفيذ مشروع ازدواج وكهربة اشارات خطي سكة حديد قليوب /منوف/ طنطا بطول 94 كيلو متر وقليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق بطول 65 كيلو متر مضيفاً انه جار انهاء اجراءات التعاقد بين هيئة الانفاق وشركة كاف الاسبانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لاعادة تاهيل عدد 23 قطارا للخط الاول للمترو .

وأشار الوزير إلي أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة امام القطاع الخاص والشركات العالمية وهي ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث إنشاء( شركة لادارة وتشغيل نقل البضائع – انشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات الفاخرة(قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسي) – انشاء شركة للخدمات المتكاملة – انشاء شركة لصيانة وعمرة وتطوير العربات بورش كوم ابو راضي – انشاء شركة لصيانة وعمرة الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، انشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية لافتاً انه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لاتقل عن 90% من إجمالي حجم العاملين.

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وأكد وزير النقل أنه في اطار اهتمام الحكومة المصرية بالتغير المناخي وتقليل الانبعاثات، تولي وزارة النقل اهتماماً كبيراً بالنقل الاخضر .

حيث تستهدف الوزارة التوسع في النقل الاخضر والجر الكهربائي حيث تقوم بانشاء شبكة للقطار السريع باطوال تبلغ 1825كم بالتعاون مع شركة سيمنز، بالاضافة إلى انشاء القطار الكهربائي الخفيف.

وكذلك المونوريل وتخطط الوزارة لتنفيذ مع الباص سريع الترددBRT على الطريق الدائري كمرحلة اولى، وتتبنى الحكومة المصرية مشروع احلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

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كما أكد الوزير علي اهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعه بين ميناء الاسكندرية وكل من ميناء ترجوانا وبرشلونة وفالنسيا لتعزيز التعاون المينائي بين البلدين ، حيث نتطلع للاستفادة من خبرات الشركات الاسبانية العاملة في قطاع النقل البحري في اطار استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ البحرية المصرية.

ومن جانبها أشادت وزيرة النقل الإسبانية بالعلاقات الثنائية بين الجانبين وبالتعاون المثمر في قطاع النقل مشيرةً إلى اهتمام الشركات الإسبانية بمشروعات النقل في مصر والذي يشهد تطورا كبيرا مشيدة بالمناخ الاستثماري في مصر مؤكدة انه مناخ واعد لكافة الشركات الراغبة في التعاون المشترك.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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