وزير النقل يرفع العلم على أحدث قاطرتين بميناء الإسكندرية

معتز محمود قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، برفع العلم المصرى على أحدث قاطرتين تم بناؤهما لصالح هيئة الميناء. وتشمل هاتين القاطرتين،القاطرة إسكندرية 8 بقوة شد 50طنا من طراز تراكتورز متعددة الأغراض وتم بناؤها بالشركة المصر

معتز محمود

قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، برفع العلم المصرى على أحدث قاطرتين تم بناؤهما لصالح هيئة الميناء.



وتشمل هاتين القاطرتين،القاطرة إسكندرية 8 بقوة شد 50طنا من طراز تراكتورز متعددة الأغراض وتم بناؤها بالشركة المصرية لإصلاح السفن بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه.



أماالقاطرة الاخرى فصنعت بشركة التمساح لبناء السفن وهى القاطرة إسكندرية 4 بقوة شد 60 طنا من طراز تراكتورز متعددة الأغراض بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه.

وفى سياق متصل يتم بناء 6 قاطرات أخرى لتحسين خدمة القطر والإرشاد، كى تعود الروح للأسطول البحرى بميناء الإسكندرية.