وزير النقل يرأس الجمعية العمومية لشركة صيانة الطرق والمطارات

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات.

في بداية الاجتماع وجه وزير النقل بضرورة قيام الشركة بزيادة حجم الأعمال والتوسع في الأعمال المتخصصة بإعادة التدوير باستخدام أحدث التطبيقات العالمية في صيانة الطرق بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة بالمحليات، مما لها كبير الأثر في إنجاز المشروعات في وقت قياسي وتوفيرا لتكلفة هذه المشروعات مقارنه بالطرق التقليدية، وكذلك ضرورة التوسع في تنفيذ اعمال رفع كفاءة الممرات الجوية للمطارات على مستوى الجمهورية.

وتم استعراض بدء الشركة في تدشين مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي فائق السرعة بأحدث المواصفات العالمية باستثمارات مالية ضخمة تصل الى 350 مليون جنية للاستفادة من خبرات الشركة في تنفيذ جسر القطار الكهربائي LRT (عدلي المنصور – العاصمة الادارية) وما تقوم به الشركة من العمل المستمر على تدريب الكوادر الفنية من العاملين والحفاظ عليهم باعتبار انهم مستقبل الشركة، خاصة أن الشركة تقوم بتنفيذ خطة طموحة خلال العام المالي الحالي 2022 والتي تستهدف تحقيق انتاج بنحو 2.5 مليار جنيه.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما نفذته الشركة من أعمال خلال عام 2021 حيث بلغت ايرادات الشركة نحو 1226 مليون جنيه وتحقيق أرباح صافية بمبلغ 131.63 مليون جنية مقابل 63.47 مليون جنية العام المالي السابق وبزيادة قدرها 68.16 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 107.4%.

وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمصادقة على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات، وتم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021 بالإضافة إلى زيادة راس مال الشركة بمبلغ 115 مليون جنية لتدعيم أسطول المعدات المتخصصة الحديثة لتنفيذ خطة الشركة الطموحة.

جدير بالذكر أن شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هي إحدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة في أعمال الصيانة لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.