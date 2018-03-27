وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

المال- خاص أدلى الدكتور جلال سعيد وزير النقل السابق ، بصوته الانتخابي بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بالعجوزة وعقب إدلائه بصوته أكد الدكتور جلال سعيد أن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطنيوأشار إلى أن إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات يؤكد

المال- خاص

أدلى الدكتور جلال سعيد وزير النقل السابق ، بصوته الانتخابي بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بالعجوزة

وعقب إدلائه بصوته أكد الدكتور جلال سعيد أن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

وأشار إلى أن إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات يؤكد عزيمة وإصرار الشعب المصري على الحفاظ على استقرار الوطن ومواجهة كافة التحديات لمواصلة بناء الدولة المصرية الحديثة واصفا الشعب المصري بالعظيم والرائع

كما أدلى اللواء مصطفى الديب المستشار البحري لوزارة النقل بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد محمد فاروق بمنطقة جليم بالاسكندرية

وعقب الإدلاء بصوته أكد اللواء مصطفى الديب أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب حتمي وأن حرص الشعب المصري على المشاركة في هذه الانتخابات يدل على أنه يساهم في صناعة مستقبل مصر إستكمالاً لمسيرة النماء والرفاهية

وأشار إلى أن نجاح الانتخابات يعد رسالة واضحة للعالم أجمع بعزم وتصميم المصريين على استكمال مرحلة البناء والاستقرار لشعب رائع ووطن عظيم

كما أدلى محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل بصوت الانتخابي بمدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية بشارع نوبار

وعقب إدلائه بصوته أكد عز أن التصويت فى الانتخابات الرئاسية هو واجب وطني على كل مواطن تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ومسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وبناء مستقبل أفضل يفخر به كل مصرى مؤكدا أن الشعب المصري شعب عظيم ورائع.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة السكة الحديد اليوم عن استمرار مبادرة ” إعرف لجنتك ” لليوم التالى على التوالى وذلك فى إطار التسهيل على الركاب والمسافرين المترددين على محطة مصر المشاركة فى الانتخابات واذاعة الاغانى الوطنيه بالمحطات من خلال الاذاعة الداخلية.



وأكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد في بيان له اليوم ، ان مبادرة اعرف لجنتك الانتخابية لاقت قبولا واستحسانا من جمهور المسافرين من الركاب المترددين على محطة القاهرة من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم والتي تساعدهم علي أداء واجبهم الانتخابي في الإقتراع تيسيراً عليهم فى العملية الانتخابية.



كما أوضح رئيس الهيئة أنه تم توفير أجهزة الحاسب الآلى المتصلة بشبكة الإنترنت بمحطة مصر للتسهيل على المواطنين فى المشاركة الانتخابية وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى مواعيد غلق اللجان.

** أهمية المشاركة





وفي سياق متصل، حث د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي موظفي الوزارة وأسرة المجتمع الجامعي والبحثي على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًّا على كل المصريين كفلها الدستور لهم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير لجموع الموظفين الذين احتشدوا أمام مبنى الوزارة تعبيرًا عن فرحتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بحضور أ.أحمد الشيخ مدير عام المكتب الفني للوزير، وأ.محمد أبو زيد مدير عام مكتب رئيس قطاع مكتب الوزير.