وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية

أدلى وزير النقل الفريق مهندس الوزير بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم في لجنة مدرسة سيزا نبراوى الإعدادية بنات بالتجمع الخامس.

وقال وزير النقل في تصريح له عقب إدلائه بصوته إن اليوم هو عُرس ديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معان لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية، معربا عن سعادته بالاقبال الكبير من المصريين الذين رفعو اعلام مصر لانتخاب رئيس مصر القادم للفترة 2024- 2030.

وأضاف ان هذا المشهد العظيم يثبت ان المصريين دائما شعب مبهر فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن وحريصين على نجاح الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع أن شعب مصر من أعظم شعوب العالم، وأن أبناء الوطن يقفون صفا واحدا خلف وطنهم لاستكمال مسيرة الانجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية وأن الشعب المصري هو صاحب القرار لاختيار رئيسه ويعي تماما مصلحة الوطن.

وأشار وزير النقل إلى انه أدلى بصوته اليوم لمن حمل الأمانة وخلص مصر من الإرهاب ويعرف مصلحة الوطن وأمنها القومي ويعمل على رفع اسم مصر في المحافل الدولية وينفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة قطاعات الدولة لتحقيق النهضة الشاملة لها والذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة.

وأضاف ادليت بصوتي لصاحب العزيمة والإصرار والإرادة القوية والرؤية الثاقبة والشجاعه والذي يعمل دائما من اجل خدمة الشعب المصري العظيم.

وأشار وزير النقل الى ان الشباب دائما فى الطليعة ولابد ان يدلوا بصوتهم لأنهم المستقبل وأن يثبتوا للعالم أن شباب مصر بخير وواع وحريص على مصلحة بلده.

وأوضح أن الشباب لن ينجرف وراء الشائعات بأن الانتخابات محسومة لمرشح بيعينه فلابد للشباب من النزول والمشاركة حتى لو رأوا أن هناك مرشحا فرصته أكبر من باقى المرشحين وليثبت الشباب للعالم أنهم على درجة كبيرة من الوعي والفهم، وحريص على اختيار رئيسه بنفسه.

وأشاد الوزير بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم،، وبحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كافة ضمانات لنجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم.