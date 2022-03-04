وزير النقل يدلى بصوته في انتخابات نقابة المهندسين

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين اليوم الجمعة .

وأكد الوزير أن مشاركته في هذه الانتخابات تأتي من منطلق اعتزازه وتقديره لمكانة المهندسين ودوهم الكبير في دفع عجلة المشروعات القومية الكبرى.

وأشاد بسير العملية الانتخابية في جو من النزاهة والشفافية وبالاقبال الكبير الذي تشهده الانتخابات من جموع المهندسين من مختلف الأعمار وهو ما يؤكد الحرص الشديد من المهندسين على اختيار مجلس النقابة القادم لتحقيق طموحات العاملين في هذا المجال.

كما عبر وزير النقل عن فخره بالطفرة الهندسية والمشروعات الضخمة والعملاقة التى شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من بنية تحتية في جميع المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرا إلى استمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة وهو ما سيتطلب جهد مضاعف من النقابة خلال الفترة القادمة، متمنيا التوفيق للمجلس القادم للنقابة أيا يكن، موضحا أنه سيتم التعاون مع المجلس القادم للارتقاء بمهنة الهندسة وخدمة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كل أنحاء الجمهورية.