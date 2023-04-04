وزير النقل يدعو أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية للتوسع في الاستثمار بالموانئ المصرية

عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية إفطارها السنوي برئاسة محمد مصيلحي، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالاضافة الى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وخلال كلمة للفريق كامل الوزير وزير النقل، أشار إلى أن وزارة النقل أولت أهمية كبيرة لقطاع النقل البحري، منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، موضحا أن الموانئ المصرية استطاعت جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية اليها بعد أن تم إنشاء العديد من محطات الحاويات المتخصصة بها.

وأشار وزير النقل، أن الوزارة انتهجت خلال الفترة الأخيرة سياسة تنفيذ البنية التحتية، على أن تقوم الشركات العالمية بعملية التشغيل عبر المشاركة مع الموانئ المصرية، وبعض المستثمرين المحليين.

ولفت الوزير، إلى أن هناك إنخفاض لدور المستثمريين المحليين، داعيا الشركات المصرية بالتقدم للمشروعات التي تستهدفها وزارة النقل خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر التقدم بدراسات جدوى لتلك المشروعات، وذلك سواءا التشغيل منفردة أو بالمشاركة مع هيئات الموانئ المصرية.

ولفت وزير النقل أن الفترة الأخيرة شهدت افتتاح تجريبي لمشروعات ضخمة من أهمها مشروع محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بمشاركة شركة CMA-CGM الفرنسي، وتم توقيع عقود تشغيل محطة الرصيف 100 بميناء الدخيلة، ومشروع مماثل بميناء السخنة عبر مجموعة هاتشسون بورت، بالاضافة الى مشروع تحيا مصر بميناء دمياط والذي ستقوم بتشغيله شركة هاباج لويد الالمانية.



وأوضح أنه يرحب بدخول شركات مصرية، أو بالتحالف لتشغيل محطات جديدة سواء في نشاط الحاويات أو الصب الجاف النظيف أو الصب السائل ، موضحا أن الدولة تحملت تكلفة المحطات ويبقى عنصر التشغيل.



ولفت إلى أن المشروعات لن تكون بنظام الطرح خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تعد اجراءات طويلة، موضحا أن الشركة التي يمكنها تشغيل أي مشروع ولديها الملاءة المالية يمكن التعاقد معها بطريقة الاسناد المباشر.

وأكد ضرورة قيام القطاع الخاص المصري باقتناء سفن جديدة، وذلك عبر التسهيلات التي تدرسها وزارة النقل حاليا، لفتح مزيد من الحوافز أمام القطاع الخاص ليتوسع في هذا المجال.



واعتبر أن تلك التسهيلات ستكون بمثابة الفرصة للقطاع الخاص للدخول باستثمارات قوية خلال الفترة المقبلة، سواء بشراء سفن جديدة، أو تشغيل مشروعات بالموانئ المصرية، خاصة أن الدولة قامت بكل ما عليها من تجهيز الأرصفة والممرات البحرية، وربط الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية والمدن الكبرى عبر شبكة من الطرق الحديثة.

حضر اللقاء كل من اللواء رضا اسماعيل – رئيس قطاع النقل البحرى – ، والدكتور عبد العزيز قنصوة – رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء نهاد شاهين – رئيس محلس اداره هـيئه الميناء، واللواء حسين الجزيري- رءيس هيئة السلامة البحرية، واللواء احمد حواش- رئيس هيئة ميناء دمياط، واللواء تامر يعقوب – مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية.