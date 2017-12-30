وزير النقل يدشن 3 كباري في الدقهلية بتكلفة 340 مليون جنيه

مدحت اسماعيل قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور، أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، وبحضور رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 3 كباري بطريق بنها المنصورة بمحافظة الدقهلية وهي كباري صهرجت وبشلا وطنامل بإجمالي تكلفة 340…

مدحت اسماعيل

قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور، أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، وبحضور رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 3 كباري بطريق بنها المنصورة بمحافظة الدقهلية وهي كباري صهرجت وبشلا وطنامل بإجمالي تكلفة 340 مليون جنيه .

وقال وزير النقل إن إنشاء هذه الكباري يأتي ضمن خطة وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري في إنشاء عدد من الكباري ضمن خطة تطوير طريق بنها / المنصورة.

ولفت إلى أن هذه الكباري ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق.

وأشار إلى أن كوبري بشلا يبلغ طوله 600 م وعرضه 20 م وتكلفتة الإجمالية 112 مليون جنيه وكوبري طنامل يبلغ طوله 600 م وعرضه 20م وتكلفتة 115 مليون جنيه.

وحول كوبري صهرجت، أوضح الوزير، أن هذا الكوبري يبلغ طوله 600 م وعرضه 20 م وتكلفتة 112.9 مليون جنيه.

كما تفقد وزير النقل أيضا أعمال إنشاء كوبري بكفر شكر بطول 600 م وعرض 20م وتكلفة 125 مليون جنيه وكوبري بدقادوس بطول 600 م وعرض 20م وتكلفة 120 مليون جنيه.

وأشار وزير النقل، الى أن تطوير ورفع كفاءة طريق بنها / المنصورة سيمثل محوراً رئيساً لربط محافظات القليوبية والدقهلية والشرقية والغربية ودمياط وليستوعب حركة المرور المتزايد والمستقبلية وخاصة بعد تشغيل الطريق الدائري الاقليمي وطريق شبرا / بنها الحر

ونوه إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالي وإنشاء طبقات رصف جديدة مع تنفيذ رصف خرسانى أمام الكتل السكنية وجميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء وتطوير الدورانات للخلف وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب .