نقل وملاحة

وزير النقل يحيل موظفين بمحطة مصر في الإسكندرية للتحقيق

بدأ الوزير الجولة بتفقد أعمال التطوير في الساحة الخارجية ثم شبابيك التذاكر
المال - خاص 6:02 م, السبت, 26 يونيو 21 6:02 م, السبت, 26 يونيو 21

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 تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم السبت خلال جولة مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية، انتظام وانضباط العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحطة.

وبدأ الوزير الجولة بتفقد أعمال التطوير في الساحة الخارجية ثم شبابيك التذاكر، وقرر تحويل ناظر المحطة وعدد من مسئولي الحجز للتحقيق الفوري بسبب عدم وجود بعض الموظفين بشبابيك التذاكر، مما أدى إلى تكدس الركاب على الشبابيك الأخرى، وكذلك دخول عدد من الركاب بدون تذاكر بالمحطة، وعدم نظافة المحطة.. ووجه بالتحقيق الفوري في عدم وجود سائق بأحد الجرارات المتوقفة بالمحطة.

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كما وجه بسرعة تجهيز استراحة الركاب في صالة قطع التذاكر بمقاعد للركاب وسرعة تركيب أكشاك مميزة للتذاكر في الساحة الخارجية، تسهيلا على المواطنين في الحصول على التذاكر على غرار الأكشاك التي تم تركيبها بمحطة رمسيس بالقاهرة، وكذلك ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب بدون تذكرة وسرعة تركيب بوابات الدخول والخروج بالمحطة، وضرورة وضع لوحات إرشادية تعلم الركاب بأنواع الدرجات والقطارات التي يتم حجزها في كل شباك تسهيلا على المواطنين.

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ووجه كذلك وزير النقل، خلال تفقده أرصفة المحطة، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطة، وأن تتم أعمال تجديدات السكة بها بالتوازي مع أعمال تطوير الأرصفة والمنشآت.

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بقلم المال - خاص

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