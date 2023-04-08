وزير النقل يحل اللجنة المشرفة على إدارة الكرة في نادي السكة الحديد

قرر وزير النقل ، الفريق مهندس كامل الوزير، بحل اللجنة المشرفة على إدارة الكرة في نادي السكة الحديد بعد أزمة بيان نفى النادي علمه به وأكد أنه مدسوس .

وقال نادي السكة الحديد في بيان مساء اليوم ردا على “البيان المدسوس الذي تم نشره على موقع نادي السكة الحديدبشان إلغاء المباراة المباراة الودية بين نادي السكة الحديد الرياض ونادي المنصورة الرياضي”.



وأكد نادي السكة الحديد أن “هذا البيان مدسوس و لا أساس له من الصحة وأن مجلس إدارة النادي لم يصدر هذا البيان ولاعلاقة له به من قريب أو بعيد”.



وشدد على الاحترام الكامل من جانب إدارة نادي السكة الحديد لنادي المنصورة الرياضي وكافة الأندية المصرية الأخرى.



وأشار بيان النادي أنه فور علم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بهذه الواقعة فقد قرر وزير النقل حل اللجنة المشرفة على إدارة الكرة بالنادي.

وأكد على احترامه الكامل للعلاقة الوطيدة بين نادي السكة الحديد وكافة الأندية المصرية الأخرى وخاصة نادي المنصورة الرياضي الذي يمثل شعب الدقهلية الكريم والذي يفتخر بأنه احد أبنائه



كما أكد البيان أن نادي السكة الحديد ليس له علاقة بأي خلاف.

وشددت إدارة النادي مرة أخرى على الاحترام التام من نادي السكة الحديد لنادي المنصورة الرياضي وجماهيره العريضة وكافة الأندية المصرية