النقل: تجاوز الاختبارات النفسية شرط لحصول العاملين بالسكة الحديد على رخصة

عقد أمس الخميس، وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، لمناقشة أهمية الارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية، خاصة المتعاملين مع الجماهير مثل رؤساء ومشرفي القطارات وصرافي التذاكر وخدمة العملاء وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة.

واطلع الوزير علي الإجراءات التي تتخذها الهيئة والبرامج التدريبية الخاصة بالقياسات النفسية والسلوكية للعاملين المتعاملين مع الجمهور، وكذلك البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز العمل النفسي بالقوات المسلحة والخبراء المتخصصين في هذا المجال من أساتذة الجامعات.

ووجه وزير النقل بضرورة التعاقد مع معاهد تدريب وجامعات متخصصة في هذا المجال بالاشتراك مع الهيئة في تدريب العاملين إلي جانب التدريب الحالي في معهد وردان ومراكز التدريب الأخري بالهيئة ومواقع العمل علي أن تشتمل تلك الدورات تدريبات في السلوكيات، إضافة إلي التدريب الفني.

كامل الوزير: شرط الحصول علي رخصة التشغيل أن يجتاز العامل الاختبارات النفسية والسلوكية

وشدد علي أن يكون شرط الحصول علي رخصة التشغيل أن يجتاز العامل جميع الاختبارات النفسية والسلوكية بالإضافة إلي التأهيل الفني كشرط للتشغيل علي القطارات مع ضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية أولى اهتمامات جميع العاملين بالسكة الحديد.

كما تابع الوزير عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مرفق السكة الحديد مثل موقف المناقصة الخاصة بتوريد 100 جرار سكة حديد بتمويل مقدم من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تقديرية 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد.

وأشار الى أن خطة الوزارة تشمل التعاقد على 260 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرار من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال تتمثل في (110 جرارات جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك وعقد دعم فني لمدة 15 عاماً يشمل قطع الغيارإضافة إلى تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية، وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرارا أخرى من الأسطول الحالى، إضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرار).

واستعرض وزير النقل موقف المناقصة الخاصة بتوريد 160 عربة بضائع قلاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف خاصة مع اهتمام الوزاؤة بتعظيم الاستفادة من نقل البضائع عبر خطوط السكة الحديد لزيادة موارد الهيئة المالية وتخفيف الأحمال على الطرق، إضافة إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تركيب بوابات التذاكر في 4 محطات رئيسية كمرحلة أولي وهي (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية / سيدي جابر) والموقف الخاص بالتعاقد علي 6 قطارات نوم جديدة.

ووجه الوزير بسرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة لهذه المشروعات تمهيدا للتعاقد مع أفضل الشركات المتقدمة لتنفيذها لاستمرار التحسن في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.