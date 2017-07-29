وزير النقل يجتمع بالشركات المنفذة للدائري الإقليمي

المال- خاص:اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل بجميع الشركات المنفذة للطريق، في بداية جولته اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي، للوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بجسم الطريق والأعمال الصناعية المقامة عليه، حيث يبلغ طول الطريق 92 كم ويشمل 113 عمل صناعي. طالب وزير النقل بالالتز

المال- خاص:

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل بجميع الشركات المنفذة للطريق، في بداية جولته اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي، للوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بجسم الطريق والأعمال الصناعية المقامة عليه، حيث يبلغ طول الطريق 92 كم ويشمل 113 عمل صناعي.



طالب وزير النقل بالالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من المشروع في يناير القادم مع ضرورة الاستمرار في إجراء تجارب التحميل على جسر الطريق والكباري، حيث إن هذه التجارب تدخل ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التي يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكباري والطرق بالمشروع.



ثم تفقد الوزير أعمال تنفيذ الطريق في المسافة من بلبيس حتى بنها، بطول 33.5 كم، والتي تشمل 53 عملا صناعيا (27 كوبري و26 نفقا) ورافقه خلال الجولة اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.



وجدير بالذكر أن طول الجزء الذي تنفذه وزارة النقل من الدائري الإقليمي يبلغ 92 كم، ويبدأ من طريق (القاهرة/ بلبيس) الصحراوي حتى طريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوي، لربط محاور النقل وزيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا مع خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية داخل أقليم القاهرة الكبرى والمساهمة في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى.

ويمر مسار الطريق بـ4 محافظات (الشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة) بدءًا من بلبيس وانتهاءً بتقاطعه مع طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوى، ويبلغ طوله 92 كم ويقع على هذا الشريان المهم 113 عملًا صناعيًا أهمها كوبرى على النيل عند بنها، والآخر على الرياح الناصري والرياح البحيري عند الخطاطبة، وتقاطع علوى حر عند تقاطعه مع الطريق الزراعي عند بنها.