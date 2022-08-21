وزير النقل : يجب الإسراع في فصل قطاع نقل البضائع وتحويله لشركة متعددة الوسائط

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير على ضرورة الإسراع فى فصل قطاع نقل البضائع وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط، لزيادة المنقول من البضائع عبر السكة الحديد للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكة الحديد وكذلك متابعة انتظام العمل بهذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل الملايين من الركاب سنويا، والاطمئنان على تقديم اعلى مستويات الخدمات لجمهور الركاب.

وبدأت الجولة بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ برجي إشارات شمال القاهرة والوابورات الجاري تنفيذهما ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، حيث من المخطط دخول برج الإسكندرية نهاية الشهر الحالي وبرج الوابورات بالخدمة في نهاية سبتمبر 2022 ودخول برج الشمال بالخدمة في نوفمبر 2022.

وأوضح وزير النقل أهمية الالتزام بالموعد المخطط لنهو مشروع تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة/ الإسكندرية والذي يتكون من (19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقانا)، حيث تم حتى الآن دخول 16 برجا رئيسيا الخدمة هى (قويسنا، بركة السبع، كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، أبوحمص، طوخ، سندنهور، كفر الدوار، قها، قليوب، سيدي جابر، شبرا، التوضيب، بنها، طنطا) و14 برجا ثانويا و78 مزلقانا.

وأضاف: تحديث نظم إشارات السكة الحديد يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، وتحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

ويتفقد ورشة قطارات تالجو الفاخرة بورش الفرز

بعدها تفقد كامل الوزير ورشة قطارات تالجو الفاخرة بورش الفرز، حيث اطلع على سير منظومة الاختبارات الديناميكية للقطار الأول الذي يتم تشغيله تجريبيا حاليا، وكذلك مخطط توريد باقي القطارات، حيث أكد على ضرورة التنسيق مع شركة تالجو لوصول جميع القطارات المتعاقد عليها قبل نهاية العام الحالي، كما اطلع على آخر المستجدات الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد وتحديث وعمل عمرة جسيمة لـ141جرار سكة حديد مع شركة PRL التي تشمل (تصنيع وتوريد 50 جرار جديد، وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي، عمل عمرة جسيمة لـ41 جرارا من الأسطول الحالي).

وفي محطة سكك حديد مصر برمسيس تفقد كامل الوزير أرصفة الوجهين البحرى والقبلى، ووجه بالحفاظ على الشكل الجمالى لجميع الأكشاك والكافتريات الموجودة بالمحطة ووضع لوحات بقائمة الأسعار على الأكشاك والمحافظة المستمرة على نظافة الأرصفة والقطارات وعلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب خصوصًا مع النقلة النوعية الكبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة التى يشهدها هذا المرفق الحيوى المهم، بالإضافة إلى إعلام الركاب بشكل دورى ومستمر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة لا سيما مع تركيب البوابات الجديدة الخاصة بالدخول والخروج.

وتابع سير عملية التشغيل التجريبى لتلك البوابات الإلكترونية بالمحطة مع الاطلاع على منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية، حيث تم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وفي ختام زيارته لمحطة مصر عقد وزير النقل كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكك الحديدية ورؤساء الشركات التابعه للهيئة، حيث أكد الوزير على ضرورة المتابعة الدورية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها واتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

الفترة القادمة في غاية الأهمية لاستكمال تطوير منظومة السكة الحديد

وأشار الى أنه ليس لدينا رفاهية الوقت وأن الفترة القادمة في غاية الأهمية لاستكمال تطوير منظومة السكك الحديديه وان كل فرد في المنظومة يجب ان يتسابق لخدمة المواطن وان يؤدي كل فرد المهام الموكلة اليه وفقاً للتوصيف الوظيفي له وأن الحافز لمن يستحق وان الارباح للشركات التي تحقق مكاسب، كما شدد على ضروره استمرار التدريب والتأهيل المستمر لكافة العاملين بالهيئة وشركاتها التابعة.

وأشار كامل الوزير إلى ضرورة الإسراع بفصل قطاع نقل البضائع وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط وذلك لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية وخاصة مع خطة وزارة النقل لزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالهيئة، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع شركة سيماف لتصنيع 1215 عربة بضائع جديدة مختلفة الطرازات لتدعيم الأسطول الحالي لنقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية، حيث ستشكل تلك العربات نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية توطين صناعة السكك الحديدية في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن إنشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر خطوة مهمة وتاريخية لتوطين مثل هذه الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات ومنها مشروعات النقل، حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة تالجو العالمية والقطاع الخاص المحلي ممثلا في شركة نيرك.