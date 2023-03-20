وزير النقل: يتم عمل قناة سويس برية على قضبان القطار السريع (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أنه يتم العمل على إقامة ميناء بحري وميناء جاف ومنطقة لوجستية مربوط بمناطق الانتاج والاستهلاك بنقل متعدد الوسائط، مشيرًا إلي ان مصر ستكون بنهاية 2024 مركز للتجارة العالمية واللوجستيات من خلال تطوير الموانئ وشبكة الطرق والقطارات.

وأضاف الوزير خلال مداخله مع الاعلامي مع عمرو اديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، أنه يتم عمل قناة سويس برية على قضبان القطار السريع، موضحَا أن محطة القطار السريع تقوم بإنشاءها شركة مصرية وطنية وتم حتي الان تنفيذ خط القطار السريع من العين السخنة إلي العلمين بنسبة 46%.

وتابع الوزير أنه سيتم بدء تشغيل القطار السريع من العين السخنة وحتي العلمين في 2024، كما أنه تم استكمال المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، موضحَا أن الخط الثالث من مترو الأنفاق عبقري وربط الشبكة كلها ببعضها.