وزير النقل يتفقد ورش الفرز للسكك الحديدية لمتابعة أعمال تجهيز الوحدات المتحركة

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ويرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية، جولة تفقدية بورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد، وكذلك أعمال التجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم.

جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة وزارة النقل لتطوير أسطول الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية والاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل.

بدأت الجولة بتفقد وحدة تدريب قائدي القطارات حيث شاهد تدريب عدد من قائدي القطارات على إحدى المحاكيات التدريبية الخاصة بالجرارت مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال التدريب من حيث تقليل الأعداد في كل تدريب والالتزام بالمسافات المحدة وارتداء الكمامات والتطهير المستمر بالكحول.

وأكد الوزير في كلمته لقائدي القطارات ضرورة الاستمرار في الالتزام بنظافة الورش والقطارات والزي الرسمي والحفاظ على الجرارات والعربات مع التعامل الجيد مع الركاب وكذلك الحرص على الاستمرار في حصول الراكب على التذكرة وعدم التهرب من دفع قيمتها خاصة مع تنفيذ الوزارة لمخطط اعلاني استثماري لمحطات السكة الحديد والاستغلال الأمثل لأراضي السكة الحديد بما يساهم في زيادة العوائد المالية للسكة الحديد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة وجود نقاط إنذار وإطفاء آلي ونقاط إسعاف في كل ورشة وأن يتم تأهيل وتدريب كل قائدي القطارات خاصة مع توالي دخول الجرارات والعربات الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة، كما يجب الاستمرار في تأهيل ورفع مستوى كافة طوائف التشغيل خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد.

بعدها تفقد الوزير مشروع إنشاء ورش عربات الإسبانى الجديدة وامتداد ورش الجرارات وسكك تموين الجرارات والتي تنفذها النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، حيث تم تخصيص هذه الورش لأعمال التجهيز والاستعداد بالجرارت الجديدة والعربات الجديدة للتشغيل مع توالي وصولها من الشركات الأجنبية المتعاقد معها وشاهد الوزير أعمال التجهيز اليومي للعربات المكيفة وعربات النوم والجرارات المختلفة.

الجرارات الجديدة (GE) ستدخل الخدمة أول يوليو

كما شاهد الوزير أعمال التجهيز الخاصة بـ20 جرار سكة حديد جديدة (GE) وصلت خلال الفترة الماضية، وحيث تتم هذه الأعمال تحت إشراف خبراء من شركة GE Transportation وحيث تدخل هذه الجرارات ضمن صفقة توريد 110 جرارات سكة حديد وإعادة تأهيل 81 جرارا وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني بإجمالي تكلفة 602.05 مليون دولار.

وصرح وزير النقل بأنن هذه الجرارات الجديدة ستدخل الخدمة بدءا من اول يوليو حيث سيتم تركيبها مع الدفعات الجديدة التي ستصل من العربات الجديدة.

كما سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع حيث تولي الوزارة اهتماما كبيرا بمنظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرق وزيادة العوائد المادية خاصة وأن الدولة تنفذ خطة تطوير شاملة للسكة الحديد تتكلف 150 مليار جنيه.

مخطط وصول 20 جرار إلى ميناء الإسكندرية قبل نهاية مايو الحالي

وأضاف أنه وصل حتى الآن 30 جرار جديد GE ومخطط وصول 20 جرار إلى ميناء الإسكندرية قبل نهاية مايو الحالي و20 جرار قبل نهاية يونيو القادم. وسوف يتوالى توريد باقى الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

وأكد أن الوزارة تعاقدت على 260 جرار جديد وتحديث وإعادة تاهيل وإصلاح 172 جرار من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ولفت وزير النقل إلى أن هذه الصفقات تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية خاصة وأن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة.

كما تفقد الوزير العربة النموذج الأولى من واقع عربتين تم الانتهاء من تصنيعهما وتم عمل الاختبارات عليهما بمعمل أوروبي معتمد من معمل مجري، وجار اختبار إحدى هذه العربات على خطوط السكة الحديد المصرية وذلك ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

هناك 33 عربة سكة حديد جديدة أخرى يتم تصنيعها حاليا في روسيا

وصرح الوزير بأن هناك 33 عربة سكة حديد جديدة أخرى يتم تصنيعها حاليا في روسيا، وكان من المخطط وصولها نهاية الشهر الحالي، ولكن سيتم توريدها قبل نهاية الشهر القادم بسبب الظروف الخاصة بكورونا على أن يتوالى وصول باقى الدفعات (بمعدل 35 عربة شهريا).

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تدعيم اسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى، لرفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.

وأضاف، مستمرون في مسيرة التنمية والبناء والتطوير بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالورشة واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمواقع العمل والمعدات والأجهزة وارتداء العاملين للكمامات مع الاستخدام المستمر للكحول والمطهرات.