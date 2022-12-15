وزير النقل يتفقد نظم العمل والإدارة المتطورة بميناء فيليكستاو البريطاني

أجرى وزير النقل الفريق كامل الوزير – خلال زيارته الحالية للمملكة المتحدة – جولة في ميناء فيليكستاو، الذي يعد أكبر الموانئ البريطانية من حيث حجم تجارة المملكة المتحدة التي يتم تداولها من خلاله.

وتفقد وزير النقل خلال الزيارة نظم العمل والإدارة المتطورة المطبقة بالميناء، بما فى ذلك نظام العمل الآلي الحديث، ومركز التحكم والسيطرة وادارة العمليات، ومركز الفحص والاختبار الحديث لمختلف السلع الواردة الى الميناء.

وشاهد تجربة لاستخدام الشاحنات ذاتية القيادة، بالاضافة الى زيارة مركز التدريب والمحاكاة بالميناء.

واستعرض مسئولو الشركة القائمة على ادارة الميناء خبراتهم من واقع توليهم مسئولية العمل بالميناء منذ 30 عاما، الى جانب العديد من الموانئ الكبرى فى عدد من دول العالم، معربين عن التطلع للعمل مع مصر، واستخدام احدث الانظمة والتكنولوجيات المطبقة.

يشار إلى أن ميناء فيليكستاو يتناول ما يزيد على 40 % من حجم تجارة المملكة المتحدة، ويضم عدة محطات للتعامل مع اكبر الحاويات فى العالم، بالاضافة الى الشاحنات، باستخدام احدث التكنولوجيات والمعدات ونظم العمل الالية.