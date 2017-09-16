وزير النقل يتفقد موقع إنشاء محور قوص ونقادة

عرفات المحور يربط الطريق الصحراوى الغربى و الصحراوى الشرقى



خاص



قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق، اليوم السبت، بتفقد موقع إنشاء محور بري جديد للربط بين مدينتي قوص ونقادة بطول 19 كيلو مترا وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.4 مليار جنيه.



وأشار إلى أن الطريق سوف يمر على نهر النيل ويربط ما بين الطريق الصحراوى الغربى و الصحراوى الشرقى بقنا، لافتا إلى أن محاور الكباري غرب النيل تساهم في إحداث التنمية والوصول إلى المدن الجديدة غربي النيل ومنها مدينة قنا الجديدة.



وأضاف أن هذا المحور سيساهم فى زيادة الحركة التجارية وتخفيف العبء على سيارات النقل الثقيل التى تتجه إلى مدينة قنا أو محافظة الأقصر للعبور للشاطئ الآخر، وهى مسافة لا تقل ذهابًا وإيابًا عن 60 كيلو مترا.



وأوضح أن إنشاء هذا الطريق سوف يؤدى الى تقليل الاعتماد على العبارات النيليلية في عمليات نقل الركاب واستبدالها بطريق برى يحقق مستويات أمان أعلى