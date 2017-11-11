وزير النقل يتفقد معهد وردان للسكك الحديدية

محمود محسن أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، جولة تفقدية، في معهد وردان لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية. وتفقد الوزير منشآت وجهات المعهد الخدمية (مبنى الإدارة والمباني التعليمية والمكتبة، ومبنى المدرج الرئيسي و18 ورشة في الن

محمود محسن

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، جولة تفقدية، في معهد وردان لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية.

وتفقد الوزير منشآت وجهات المعهد الخدمية (مبنى الإدارة والمباني التعليمية والمكتبة، ومبنى المدرج الرئيسي و18 ورشة في النجارة وهندسة السكة وأعمال الصاج والحدادة واللحام، و17 معمل في الإتصالات والميكانيكا والدوائر الكهربائية والإلكترونيات والتبريد والتكييف والقياس الكهربائي والإشارات ومحاكيات تعليمية للجرارات، و5 محاكيات من طرازات مختلفة ومبنى المدرسة).

كما تفقد وزير النقل فصول المدرسة الفنية الصناعية للنقل، وتم قبول 300 طالب للعام (٢٠١٧-٢٠١٨) في تخصصات (مساعد قائد قطار– فنى ميكانيكا – فنى كهربائى – فنى براد- الحركة والبلوك – الإشارات)، لافتًا إلى أن الافتتاح الأول بالمعهد عام 1972، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وأعيد افتتاحها للعام (٢٠١٦-٢٠١٧) بـ100 طالب.

وصرح عرفات بأن المدرسة تؤهل خريجيها لشغل الوظائف التي تحتاجها هيئة السكة الحديد، ويكون الالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية مباشرة وأن العملية التعليمية بالمدرسة تتم بأحدث التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن تنمية العنصر البشرى من أولويات نجاح منظومة النقل.

وتوجه الوزير إلى ملاعب كرة القدم والسلة والطائرة حمام سباحة وصالة المغطاة الموجودة بالنادي، والنادي الاجتماعي والمطعم الرئيسي والمسجد والمغسلة والمخبز ومحطة مياه والكهرباء والمركز الطبي، مشيدًا بإمكانيات المعهد وبالبنية الأساسية به.

واطمأن عرفات على مستوى الدورات التدريبية حيث توجه إلى أماكن الدورات التدريبية بالمعهد، ويتم التدريب على برامج لجميع طوائف التشغيل والوظائف الحرجة للسلامة، منها (قائد قطار ومساعده – برادين عربات – ملاحظين بلوك…)، وكذلك برامج إدارية والتدريب على استخدامات الحاسب الآلى، وتعلم اللغة الإنجليزية، ونظم الإدارة للوظائف القيادية والوظائف التخصصية، مشيدًا بمستوى هذه الدورات.

جدير بالذكر أن عدد العاملين بالمعهد يبلغ 120 عاملًا، و40 مدربًا، و350 مدربًا مساهمًا، وجميع المتدربين بالمعهد معتمدين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويبلغ متوسط إشغال المعهد 750 دارسًا، مقيم إقامة دائمة يومياً، بالإضافة إلى 400 طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل، وتبلغ مساحة المعهد 125 فدانًا، وتم إنشاء المعهد بالتعاون مع برنامج التنمية بهيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وبدأ العمل فى إنشائه فى شهر مايو عام 1968، وبدأت أعمال التدريب فيه 1970.

