وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق بالدقهلية ودمياط وبورسعيد

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بجولة تفقدية اليوم، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق، لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والآمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.

بدأت الجولة بمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي (المرحلة الأولى) في المسافة من دمياط حتى جمصة/ المنصورة الجديدة بطول 40 كم، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرسانى بعرض 12 مترا في هذه المسافة، وانشاء 18 كوبري في الاتجاهين لزوم الرصف الخرساني.

كما تفقد أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل، والذي يشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترا بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه، كما تابع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم بعرض 16.50 م اتجاه بلطيم باستخدام تقنية “FDR”.

وأشار وزير النقل إلى أنه جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم.

وأضاف أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من قطاع “الديبة” حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم، وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كم، وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع “طريق القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي بطول 55 كم، وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم، كما تم الانتهاء من كوبري في بداية الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد بطول 6.5 كم.

صيانة الكباري القائمة

ووجه وزير النقل قيادات هيئة الطرق والكباري بصيانة الكباري القائمة، وعدم تنفيذ أعمال كشط الطريق لمسافات كبيرة إلا بعد تجهيز المواد الخاصة بالأسفلت، والقيام باستمرار بأعمال الصيانة الدورية، والنظافة وإزالة الأتربة والاهتمام باللوحات الإرشادية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تطوير هذه القطاعات يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم، حيث يتم رفع كفاءة الطريق ليصبح 5 حارات بكل اتجاه منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط – بورسعيد – الإسكندرية)، ويمر بعدد 6 محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

تكليف 5 شركات لسرعة إنجاز أعمال أحد طرق مبادرة حياة كريمة

بعدها توجه الوزير لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق (دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا) غرب النيل في المسافة من دمياط حتى شربين (المرحلة الأولى) بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة حياة كريمة).

حيث تم تكليف 5 شركات لسرعة إنجاز الأعمال، وجار العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR، كما تمت متابعة مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات وتطوير الطريق، لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين، حيث يجري إنشاء 3 كباري (كوبري أعلى مزلقان سواقى العرب، وكوبري المرور، وكوبري نزلة الدبوسي)، حيث تم البدء فى أعمال كوبري سواقى العرب بتكلفة 253 مليون جنيه، حيث يبلغ طول الكوبري 405 أمتار وبعرض 20 مترا.

ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري وعدم فتح أي حارة مرورية للمرور إلا بعد انتهاء الطبقة السطحية.

كما تفقد وزير النقل أعمال ازدواج ورفع كفاءة المسافة من مدخل كوبرى طلخا الجديد حتى كوبرى شربين بطول 12 كم كمرحلة ثانية من ازدواج طريق المنصورة دمياط الشرقي البالغ طوله 65 كم، حيث يشمل المشروع إنشاء ازدواج ورفع كفاءة الطريق الحالى بطول 12 كم بعرض 10 أمتار بعدد 2 حارة مرورية بتغطية الجنابية لزوم استكمال الازدواج، حيث بلغت نسبة الازدواج 99.1%، ونسبة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة 90%.

كما تفقد أعمال الازدواج من محور شربين إلى فارسكور بطول 25 كم كمرحلة ثالثة من الطريق، حيث بلغت نسبة التنفيذ 27%.