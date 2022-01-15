نقل وملاحة

وزير النقل يتفقد مصنع GB POLO العين السخنة المتخصص في صناعة الأتوبيسات

في إطار جهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتشجيع ودعم الصناعة المحلية
محمود محسن 6:42 م, السبت, 15 يناير 22 6:42 م, السبت, 15 يناير 22

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أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير زيارة لمصنع GB POLO العين السخنة، التابع لشركة غبور مصر، والمُقام بالشراكة مع شركة ماركوبولو البرازيلية، والمصنع متخصص في تصنيع الأتوبيسات، ويخدم السوق المحلية ويقوم بالتصدير لأفريقيا وبعض دول الشرق  الأوسط.

وتفقّد وزير النقل، خلال زيارته للمصنع، خطوط الإنتاج المختلفة؛ والخاصة بمختلف أنواع الميكروباصات والأتوبيسات (ميكروباص– ميني باص– أتوبيسات سياحي– أتوبيسات النقل الجماعي– والأتوبيسات المفصلية حمولة 150 راكبًا)،

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وكذلك الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي تعمل بالكهرباء، حيث إن GB POLO هو موزع ووكيل لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الأتوبيسات.

تأتي زيارة الوزير للمصنع في إطار جهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتشجيع ودعم الصناعة المحلية وتنفيذ خطط الدولة في توطين الصناعات،

خاصة صناعة وسائل النقل والوقوف على إمكانيات المصنع ومنتجاته المختلفة، التي من الممكن الاعتماد عليها في قطاع النقل،

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حيث تقوم وزارة النقل حاليًّا بتنفيذ البنية التحتية لخطوط الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري للقاهرة الكبرى، والذي سيسهم في تقديم خدمات نقل جماعية متميزة للمواطنين.

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بقلم محمود محسن

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