وزير النقل يتفقد مشروع مونوريل شرق النيل تمهيدًا لتدشينه الشهر المقبل

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمشروع مونوريل شرق النيل، حيث تفقد عددا من قطاعات المشروع لمتابعة تنفيذ أعمال الأعمدة والكمرات بالمحطات على طول المسار، ورافقه اللواء شريف ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بالتشغيل التجريبي لقطارات المونوريل في المسافة من ورشة صيانة المونوريل حتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لتدشين المشروع خلال مؤتمر المناخ الذي يعقد الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ، وكذلك في اطار متابعة التقدم في معدلات تنفيذ كل قطاعات مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) الذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) بقيادة شركة الستوم الفرنسية.

ووجه وزير النقل بضرورة أن يتم إعادة الشيء لأصله بكل الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع وبالعمل في كل الانشطة الخاصة بالمشروع بالتوازي لسرعة الانجاز.

واطلع على معدلات تنفيذ المشروع (الأعمال المدنية – الأعمال الكهروميكانيكية)، حيث يتم حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال تركيب الكمرات بالمسار وبالمحطات وبالتحويلات، كما بدأ تركيب بعض المكونات الكهروميكانيكية، ويتم اجراء الاختبارات عليها تباعاً.

كما تابع وزير النقل معدل توريد الوحدات المتحركة حيث تم وصول عدد 11 قطار أخرهم فى 23/9/2022 من إجمالى عدد 40 قطارا سيتم توريدهم لمشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) وجارٍ استكمال تصنيع باقي أسطول الوحدات المتحركة للمشروع، والتي يتم توريدها تباعاً وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وتفقد ورشة الصيانة والعمرات الخاصة بالمونوريل والمقامة على مساحة 85 فدان والتي تضم 13 مبنى، واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال بالورشة (الأعمال المدنية – الأعمال الكهروميكانيكية).

كما اطلع على مخطط التشغيل التجريبي لقطارات المونوريل من قبل شركة الستوم العالمية.

وفي ختام جولته شدد وزير النقل على الانتهاء من كافة الاعمال الانشائية لمشروع المونوريل في نطاق العاصمة والاعمال الانشائية للقطار الكهربائي من محطة الفنون والثقافة حتى محطة الكاتدرائية قبل نهاية أكتوبر 2022.

مشروع المونوريل إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة

كما وجه جميع العاملين بالمشروع بضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للإنتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يعتبر هذا المشروع إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن مشروعات المونوريل تكون على مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 2 كم بين كل محطتين ولا تشغل حيز كبير بالشوارع. ويتم تنفيذ المونوريل بالاماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى حيث يتميز المونوريل بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الي تعديلات كثيرة في المرافق، كما تقل فيه اعمال نزع الملكيات الى حد كبير.

وسيربط مونوريل شرق النيل مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا الي شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا الي الوفاء والامل، ثم يتجه الي محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الي بيت الوطن ثم يمر باحياء العاصمة الادارية الجديدة، وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة، كما يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يحتل اي اجزاء من الشارع، الامر الذي يعني عدم تاثر حركة المرور بهذه الشوارع، كما انه من اهم مميزات المونوريل انه صديق للبيئة وامن وسريع ولا يصدر اي ضوضاء اثناء التشغيل.