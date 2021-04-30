وزير النقل يتفقد مشروع تطوير طريق «المنصورة – جمصة»

تابع كامل الوزير، وزير النقل، مشروع تطوير طريق (المنصورة – جمصة) (رافد جمصة) بطول 50 كم، وتكلفة مليار و268 مليون جنيه.

ويتم إنشاء حارة ثالثة بإنشاء حائط ساند من الدبش بعد فك التكاسي المائلة لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسي وتقوية الطريق الحالي وتغطية كامل الطريق بطبقتين اسفلت مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق وتوسعة الكباري السطحية ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه)، وحيث بلغت نسبة تنفيذه 90 %

وتفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة وأكد على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد(30 يونيو2021)، كما وجه وزير النقل بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

بعدها توجه الوزير لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب حيث يتم توسعة الطريق بطول 4.5كم مزدوج بعرض 9 متر بكل اتجاه ليصبح 14 متر بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه وإنشاء عدد 2 دوران للخلف ( منزل ومطلع لكوبري الجامعة علي النيل) .

كما تابع الوزير مشروع إنشاء كوبري علوي لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا وتخفيف الحركة المرورية من داخل المنصورة إلي طلخا.

وفي ختام جولته تفقد الوزير مواقع العمل في مشروع إنشاء ازدواج طريق المنصورة محلة دمنة دكرنس بطول 10 كم ( مرحلة اولي) بتكلفة 153 مليون جنيه، ونسبة تنفيذه 32%، الذي يحقق ربط المنصورة بالمنزلة بدكرنس ببورسعيد، كما تم متابعة مشروع استكمال إنشاء إزدواج ( طريق دمياط الشرقي ) مرحلة ثانية في المسافة من كوبري طلخا إلى كوبري شربين بطول 12 كم.



ويتم إنشاء ازدواج للطرق الحالي بطول 12 كم، وعرض 9 أمتار، بعدد 2 حارة مرورية وتغطية الجنابية لزوم استكمال الازدواج، وتنفيذ فرشة خرسانية أسفل المواسير، بطول 3 كم، وتنفيذ مواسير خرسانية بطول 210 أمتار طولي، وقطر 1,95م .

ووجه الوزير أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية هذه المشروعات في تسهيل حركة تنقل المواطنين مع الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لكل مشروع.