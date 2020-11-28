وزير النقل يتفقد مشروعات هيئة ميناء «الإسكندرية الدخيلة»

أجرى كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بمينائي الدخيلة والإسكندرية، وبدأت الجولة من ميناء الدخيلة، ويتم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة طاقة التدول .

وتفقد الوزير محطة تداول وتخزين الصب السائل الجديدة التي تديرها شركة المهندس، وهي إحدى شركات القطاع الخاص، وتأتي زيارة المحطة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة قطاع النقل البحري وحيث تبلغ مساحتها 6000 متر، وعدد خزاناتها 23 خزانًا بسعة تخزينية 28500000 لتر .

كما شاهد الوزير مراحل العمل بالمحطة، التي تبدأ باستقبال السفينة وتأكيد جودة المنتج والكمية، ثم مراجعة كافة وسائل الأمان للخطوط والخزانات، ثم ضخ المنتج من السفينة الي الخزانات في المحطة، ومايلي ذلك من إنهاء الإجراءات الجمركية ثم شحن المنتجات الي المصانع علي شاحنات بعد تأكيد عملية الأمان، وتتكون المحطة من بوابات الدخول والخروج، ومنطقة الخزانات، والخطوط من الموقع الي الرصيف .

ثم تفقد وزير النقل رصيف 92 الذي يبلغ طوله 350 مترًا وعمقه 15 مترًا، والمُخصص للبضائع العامة، الذي تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به في شهرين فقط، التي شملت معالجة حوائط الرصيف وملء الفجوات والفتحات، وصيانة السلالم البحرية، ومدافع الرباط بالإضافة إلي صب البلاطات الخرسانية المتهالكة، وبلغت تكلفة تلك الأعمال 15 مليون جنيه .

كما تفقد الوزير أعمال صيانة رصيف 94 المُخصص أيضاً للبضائع العامة ، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 94/1 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، وانتهت أعمال الصيانة لرصيف 94/5 بطول 200 متر بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتجري أعمال الصيانة برصيف 94/4 الذي يبلغ طوله 200 متر، وعمقه 12 مترًا، وسوف يتم التنفيذ في مدة شهرين من بدء الأعمال في 22/11/2020 بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه .

كما تفقد وزير النقل موقع انشاء رصيف 100 المزمع إنشاؤه لزيادة الطاقة الاستيعابية من بضائع وحاويات، ويتكون المشروع من محطة حاويات ومتعددة الأغراض علي رصيف بطول 1800 متر، وعمق يتراوح ما بين 15-17 مترُا وظهير خلفي 660 ألف متر مربع .

وسوف تسمح المحطة باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترًا وعدد سفينة بطول 400 متر، و سوف يساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة، وتم إعداد دراسة الجدوي المبدئية للمشروع.

كما أن أحد كبار المشغلين العالميين أبدى رغبته للاستثمار في هذا المشروع وحرصاً من وزارة النقل علي تحقيق مبداً الشفافية فقد دعت الوزارة كل المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع، واختتم وزير النقل زيارته لميناء الدخيلة بتفقد أعمال استكمال ساحة انتظار الشاحنات، وتم الانتهاء من عمل ساحة شاحنات بمساحة 7000 مترو وجار عمل الاستكمال على مساحة 7000متر أخرى، للمساهمة في عدم تكدس الشاحنات داخل الميناء.

ثم توجه الوزير إلى ميناء الإسكندرية حيث تابع مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والذي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل والذي يبلغ طولها 2.30 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 90%، ويساهم هذا المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية، وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس، ومنطقة الورديان، والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

ثم تفقد أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلي الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 44 فدانًا، وتفقد مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي شركات وزارة النقل، ويشمل المشروع تنفيذ المخطط العام والتنسيق الحضري للمنطقة، وتنفيذ أعمال الطرق والأمان المروري، وتنفيذ الشبكات الخدمية ( مياه – صرف – حريق –ري ) ، وتخطيط شبكة الكهرباء والاتصالات.

وتبلغ التكلفة 305 ملايين جنيه، وجار الانتهاء من أعمال صب بلاطات مسلحة للأرضيات، وإنشاء أسوار جمركية وساحات .كما يجري الأعمال الإنشائية للمباني والتشطيبات المعمارية ووجه الوزير رئيس وقيادات الميناء

بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء لتسهيل حركة مرور الشاحنات.

ثم توجه الوزير إلى هاويس المالح حيث تابع أعمال تنفيذ 4 كباري جديدة أعلى الهاويس بدلاً من الكباري الحالية التي ساءت حالتها الإنشائية بما يساهم في تسيير صنادل تحمل عدد 2 كونتينر إلى المناطق اللوجيستية سواء المملوكة للشركات الخاصة أو التي ستنفذها هيئة الميناء مستقبلا.

كما تابع الوزير مشروع انشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مليون طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع

بعدها تفقد وزير النقل أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 الذي يبلغ تكلفتها 7,2 مليار جنيه ووصلت نسبة التنفيذ بها الى 35 % وحيث تعد المحطة واحدة من أهم مشروعات ميناء الأسكندرية الذي يعد من اهم الموانئ المصرية حيث أن 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناء الأسكندرية حيث سيساهم المشروع في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة نظرا لتعميق الممر الملاحي للميناء وزيادة حصة السوق لميناء الإسكندرية مقارنة بالموانئ الأخري في البحر المتوسط نتيجة استقبال سفن الأجيال الحديثة .

كما يساهم في زيادة طاقة التدول بالميناء من حاويات وبضائع عامة ورفع انتاجية الميناء من خلال الاستغلال والاستفادة المثلي للأرصفة، واطمئن الوزير على أن معدلات العمل بالموقع تسير وفقاً للبرنامج المخطط والمحدد للمشروع، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي اختيار نمط التشغيل للمحطة وأنه حالياً يتم التواصل مع بعض المشغلين العالميين المهتمين بالعمل في مصر، للوصول إلي أفضل العروض لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات نهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022 .

وعلى هامش جولته أكد وزير النقل أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الحكومة المصرية للاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي، وجعل مصر مركزا عالميا كبيرا للتجارة خاصة مع موقع مصر المتميز، مشيرا إلي أن إضافة أراض تبلغ مساحتها مليون متر مربع، وإنشاء عدد 2 محور للربط مع محور التعمير، هما محوري الدخيلة و54، وإنشاء أرصفة جديدة بطول 3 كم يؤدي إلي أن يصل حجم التداول الي 80 مليون طن، كما سيتم الوصول إلي صفر انتظار للسفن. لافتا إلى أنه اطمئن خلال زيارته على حركة الصادرات والواردات بالميناء.