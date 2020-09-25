وزير النقل يتفقد مشروعات ميناء الإسكندرية.. غدًا السبت

أهم المشروعات التي سيتم تفقدها أعمال المحطة متعددة الأغراض بأرصفة من 55 – 62

علمت “المال” أن وزير النقل سيقوم بجولة تفقدية على مشروعات هيئة ميناء الإسكندرية غدًا السبت.

ومن أهم المشروعات التي سيتم تفقدها أعمال المحطة متعددة الأغراض بأرصفة من 55 – 62 والتي يتم تنفيذها عبر الشركة المصرية لمحطات متعددة الأغراض.

كما أنه من المقرر أن يتم عقد جمعية عمومية للشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بمشاركة من قبل هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” المشاركين بالشركة ” .

وحصلت الشركة المصرية لمحطات متعددة الأغراض على قرض بقيادة البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولى ووكيل الضمان وبنك الحساب لتمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ يصل الى 5.6 مليار جنيه.

وتم توقيع العقد تحت رعاية مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وكامل الوزير، وزير النقل، وأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ويكون ذلك من خلال المحطة الجديدة التي تستوعب نحو 1.7 مليون حاوية سنويا، مما يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية خاصة في ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة بالبحر المتوسط.

كما يتضمن إنشاء أرصفة بحرية بطول 2.4 كم وبأعماق تصل إلى 17.5 متر مما يسمح باستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة.

ويساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ 48% بمبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار جنيه، وتصل مدة التمويل إلى أربعة عشر عام وستة أشهر، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع على الأرصفة 55 و56 و61 و62 بميناء الإسكندرية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 7.7 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر أن يتفقد وزير النقل المبنى الجديد لهيئة السلامة البحرية ” والتابعة لوزارة النقل ” والذي تم الانتهاء منه خلال الفترة الاخيرة.