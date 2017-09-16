وزير النقل يتفقد مشروعات الطرق والكبارى بسوهاج

عرفات: انتهاء المرحلة الأولى من محور طما على النيل بداية مارس 2018 المال -خاص أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة عدد من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر حيث تفقد الوزير يرافقه…

عرفات: انتهاء المرحلة الأولى من محور طما على النيل بداية مارس 2018

المال -خاص

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة عدد من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر حيث تفقد الوزير يرافقه الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أعمال تنفيذ محور كوبرى طما العلوى على النيل الذي سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص عمل لحل مشكلة البطالة وربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وكذلك العمل على الحد من خطورة حوادث المعديات المنتشرة بالنيل والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق إلى غرب النيل والعكس.

وصرح الدكتور عرفات بأن المحور يتكون من كوبرى النيل، كوبرى السكة الحديد، 4 كوبرى رئيسي، 8 كوبرى أعلى الترع والمصارف، 18 نفقا، لافتا إلى أن المشروع يشمل مرحلتين المرحلة الأولى من محور طما بإجمالى طول 6.5 كم وعرض 21 مترا وبتكلفة تبلغ 412 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 85% ومن المقرر نهو الأعمال بداية مارس 2018.

والمرحلة الثانية من كوبرى طما بإجمالى طول 16.5 كم وعرض 21 متر وبتكلفة تبلغ 300 مليون وبلغت نسبة التنفيذ 18% ومن المقرر نهو الأعمال بها 31/10/2018.