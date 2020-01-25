وزير النقل يتفقد مشروعات الطرق والكبارى

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ، اليوم جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات، وبدأت جولة وزير النقل، بتفقد أعمال تنفيذ طريق خدمة الشاحنات بطريق القاهرة السويس الصحراوى بطول 37كم، ثم تفقد مشروع تطوير وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي من كم 109 بطريق القاهرة/السويس الصحراوى حتى نفق الشهيد أحمد حمدى بطول 20 كم.

المرحلة الثالثة من القومى للطرق

كما تفقد دوائر المرور وأطوال الكبارى ، والأنفاق وهو أحد طرق المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق الجارى تنفيذها بإجمالى أطوال 1300 كم، وتبلغ تكلفة الطريق 676 مليون جنيه.

ويشمل تطوير طريق القاهرة – الصحراوى ، زيادة عدد الحارات لـ 3 حارات في كل إتجاه بعرض رصف 13.90 م وإنشاء طريق خدمة أسفلتى للشاحنات 2 حارة في كل إتجاه بعرض رصف 9.20 م.

ويتضمن المشروع كوبرى 109 والذي تم الانتهاء من تنفيذه ، والتقى بالمهندسين والفنيين.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع وأن تتم أعمال التنفيذ وفقا لقياسات الجودة العالية وأن يتم مراعاة عناصر السلامة والأمان في جميع مراحل التنفيذ.

ولفت إلى أن هذا المشروع من المخطط الانتهاء منه خلال مارس 2020 مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في تسهيل الربط مع جنوب سيناء وتحقيق السيولة المرورية لحركة الشاحنات القادمة من المحاجر والموانئ البحرية وخدمه المجتمعات العمرانية الواقعة علي طريق القاهرة السويس.

كما تؤدي هذه المشروعات إلى التكامل مع كل من الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومى من الدائرى الإقليمى حتى مدخل السويس والتكامل مع تطوير المسافة من الطريق الدائرى إلى الدائري الإقليمى ليصبح طريق الشاحنات ممتدا من مداخل السويس حتى القاهرة.

نفق الشهيد أحمد حمدى

وتفقد وزير النقل موقع إنشاء عدد 2 كوبري علوي الأول لربط طريق جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي ويبلغ طول جسم الكوبري العلوي 104 متر بإتجاهين مرورين وبعرض 24 متر لكل اتجاه بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه بخلاف أطوال المطالع والمنازل والطرق المؤدية إليه.

وقام بتفقد مشروع انشاء كوبرى تقاطع طريق جنيفة مع طريق السويس / الإسماعيلية ويبلغ طول جسم الكوبري العلوي 52 متر باتجاهين مرورين وبعرض 18 مترا لكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه بخلاف أطوال المطالع والمنازل والطرق المؤدية إليه.

وقال وزير النقل إن إنشاء هذه الكباري فى إطار خطة وزارة النقل لتيسير حركة مرور الركاب والبضائع على الطرق السريعة ومنع التقاطعات السطحية، مشيرا الى ان الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع فى قد بدأت تجهيز الموقع ومن المقرر أن يبدأ العمل خلال هذا الأسبوع.

طرق السويس الإسماعيلية

وتوجه الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير طريق المُعاهدة ( السويس / الإسماعيلية ) أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومى.

ويتم تطوير الطريق بطول 80 كم وعرض 13.9 م أسفلتي ليصبح الطريق ٣ حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين في كل اتجاه، وحيث يربط الطريق بين مدينتي السويس والإسماعيلية، ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تطوير هذا الطريق سيساهم فى تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق، بالإضافة إلى تخفيض الحوادث عليه.