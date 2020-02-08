وزير النقل يتفقد محطتي سكة حديد مصر والمنيا مع بداية الفصل الدراسي الثاني

في بداية جولته اليوم السبت لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل في صعيد مصر ، أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ويرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية ، جولة في محطة مصر بالقاهرة تفقد خلالها الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر.

واطمئن الوزير على تقديم كافة التسهيلات للركاب بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وشدد على قيادات السكة الحديد بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية.

كما نبه إلى إعلام الركاب عبر الاذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وكذلك استمرار تلقي كافة استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات والشكاوى والمقترحات على الارقام المخصصة لذلك.

وزير النقل يؤكد على الإسراع في تركيب بوابات إلكترونية بالمحطات

كما أكد وزير النقل على الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد خاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، حيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات (مصر بالقاهرة – الجيزة – مصر بالإسكندرية – سيدي جابر).

كما شدد على الإلتزام بمنظومة أكشاك البيع الجديدة بالمحطات بحيث يختص كل كشك بنوع معين من مجالات البيع (المنتجات الغذائية ، وبيع الجرائد والكتب ، وخدمات المحمول) ويميز كل منها بلون معين.

زيادة عدد شبابيك ومنافذ بيع التذاكر

وأضاف الوزير أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بتسهيل حصول الركاب على التذاكر حيث تم زيادة عدد شبابيك ومنافذ بيع التذاكر حيث تم تشغيل 128 شباك بـ94 محطة وجاري فتح وتشغيل منافذ أخرى.

كما تمت إتاحة امكانية رد الراكب للتذاكر قبل موعد قيام القطار بـ24 ساعة وذلك بجميع المحطات، وينطبق ذلك على الركاب الحاجزين عن طريق الإنترنت والهاتف المحمول وترد لهم مستحقاتهم بنفس الطريقة التي تم الحجز بها.

وأشار وزير النقل إلى أن هيئة السكك الحديدية قامت بتعديل تركيب بعض القطارات مثل قطارى 186 / 185 بورسعيد / سوهاج وبالعكس ليضم 3 عربات مكيفة ، إضافة غلى عربات مميزة ابتداء من بعد غد الإثنين وذلك لخدمة محطات خط بنها / بورسعيد والمتوجهين للوجه القبلى والعكس.

واستقل وزير النقل قطار رقم 980 من القاهرة حتى المنيا ، واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة وخلال لقائه مع عدد من الركاب.

وأكد أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية سواء في البنية التحتية أو في الوحدات المتحركة (جرارات – عربات) وكذلك تأهيل العنصر البشري.

وأشاد عدد من الركاب بالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمة وانتظام مواعيد قيام القطارات.

وفي محطة المنيا للسكك الحديدية ، كان في استقبال وزير النقل محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، وتفقدا المحطة.

ووجه الوزير بتطوير رصيف البضائع بمحطة المنيا كما اطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن استعدادها لتلقي كافة استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات وكذلك الشكاوى والمقترحات الخاصة بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب على أرقام التليفونات الأتية: 01220008807 – 01220008806 – 01274422925 .

كما خصصت الهيئة رقم واتساب وبريد اليكتروني للرد على شكاوي حجز التذاكر والموبايل ابيليكشن وهي (WhatsApp 01095444407) ، (Email: m-info@enr.gov.eg).