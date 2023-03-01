وزير النقل يتفقد محطة تحيا مصر ويؤكد أنها جزء من خطة إنشاء «ميناء الإسكندرية الكبير» (صور)

تفقد وزير النقل كامل الوزير ، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة، كاشفا عن المحطة جزء من خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير .

قام الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى و اللواء بحرى نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية و اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض و رؤساء الجهات المساهمة بزيارة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية وذلك لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات ، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث يراعي المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.



بدأت الجولة بتفقد الوزير للمحطة ، حيث تضمنت الجولة استقبال السفينة “CMA CGM THAMES

التابعة للخط الملاحى ( CMA CGM) على رصيف المحطة والمحملة بعدد حوالي 10000حاوية ، حيث يبلغ طول السفينة ( 300 ) متر ووزنها ( 95263) طن ، و التقى وزير النقل بطاقم عمل المحطة بكل من إدارتي التشغيل و الصيانة و طاقم العمل الخاص بتجهيز أوناش الساحة لتفريغ الحاويات من السفينة للرصيف.

كما شاهد الوزير أعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام أوناش الرصيف الجديدة و من ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول ، و كذلك عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام اوناش الساحة الكهربائية .

وتتم هذه العمليات تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديد الذى تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار وتدريبه على أعلى مستوى.

وقامت الشركة بإعداد الهيكل التنظيمي للمحطة وتم الإعلان عن الوظائف عبر مختلف الوسائل وإجراء الاختبارات الفنية والتي تم على أساسها اختيار أفضل المرشحين لشغل الوظائف ليتم على الفور إدماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وتحقيق أفضل المعدلات العالمية في الأداء و هم جميعاً من الشباب المصرى الذى تستهدف الوزارة تعيينهم في جميع شركاتها.

كما تضمنت الزيارة التفقدية المرور على المعدات الثقيلة والتي تم تغذيتها بالقدرة الكهربية المناسبة عن طريق الموزعات و الأكشاك الكهربية اللازمة لتغذية الاوناش العملاقة التي تم شراؤها لتشغيل المحطة.

كما تفقد وزير النقل أعمال الانشاءات وما يلزم من أعمال ، مخازن البضائع العامة ، منطقة الفحص الجمركي ، و ما تم من أعمال في المبنى الإداري للمحطة و الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة.



كما استمع الوزير إلى عرض تقديمي اللواء بحرى / عبد القادر درويش – رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات حول المخطط النهائي لتشغيل المحطة بالإضافة الى الخطوط الملاحية التي تم الاتفاق معها و الأخرى الجاري التفاوض معها.

و من جانبه أكد درويش على النتائج الأولية الملموسة منذ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة من حيث :

بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات

-جذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل

ـ لأول مرة تدخل سفينة بهذا الحجم الى ميناء الإسكندرية.

وزير النقل محطة تحيا مصر تعتبر من أهم مشروعات الوزارة

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية ، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري ، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).

و أشار إلى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متر.

وأضاف أن المحطة تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.



ولفت إلى أن الهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة وهذه المحطة استغرقت بنيتها التحتية عامين وبنيتها الفوقية ٦ أشهر.

وكشف أنه من المخطط أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المحطة بعد عيد الفطر المبارك.

وقال إنها أول محطة تم بناؤها بأموال مصرية واستشاري مصري وشركات مصرية وهي مملوكه بالكامل لثلاث هيئات مصرية وانه تم الاستعانة مع شركة عالمية متخصصة في مجال الادارة والتشغيل وهي CMA الفرنسية وتملك خطوط ملاحية وهي ثاني خطوط العالم وهذه الشركة تمتلك هذه المركب التي وصلت إلى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض وعلى متنها 10 آلاف حاوية.

وأوضح أن هذه المحطة في إطار خطة ميناء الإسكندرية الكبير الذي يتكون من ميناء الإسكندرية والدخيلة وأبوقير وحيث يجري إنشاء حواجز أمواج لميناء الأسكندرية الكبير بأطوال 5 كم.



وأشار إلى أن هذه المحطة شرفها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكتوبر 2021 عندما تفقد ميناء الإسكندرية .

وأوضح أن الرئيس وجه بأن تكون مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات وخاصة مع ماتملكه مصر من موقع جغرافي متميز وكذلك قناة السويس وغيرها وانه لتحقيق هذا الهدف يتم تطوير كافة الموانئ المصرية وربطها بمناطق لوجيستية وموانئ جافة مربوطة بخطوط السكك الحديدية والنقل البري وكذلك النقل النهري المتطور وكذلك القطار الكهربائي السريع الذي سيساهم بشكل كبير جدا في نقل البضائع والذي يتسارع ويتقدم العمل فيه بشكل كبير.



وأضاف أن موقع المحطة سابقا كان مسطح مائي حيث كان ميناء الإسكندرية مسطحه المائي أكبر من مسطحه البري ومن هنا جاء إنشاء هذه المحطة.

ولفت إلى المشروعات الكبرى الأخرى في ميناء الدخيلة مثل محطة رصيف 100 وغيرها من المشروعات ومحطة رصيف 85/ 3 بميناء الإسكندرية وحيث بيتم التعاقد مع شركة مصرية وطنية لادارتها.



كما أكد الوزير أنه يوجد على هذه المحطة حاويات بها فواكه سيتم تصديرها الى اوربا وهو ما يساهم في زيادة العملة الصعبة والدخل القومي.

ولفت إلى أن الموانئ العربية نتكامل معها ولانتنافس معها من أجل مصلحة مصر ومصلحة الأشقاء في الدول العربية.



وقدم وزير النقل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بتطوير كافة الموانى المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات.

وفي إجابته على سؤال موجه من احد الصحفيين حول توطين صناعات النقل أكد الوزير أن الرئيس وجه بتوطين كافة صناعات النقل ومنها صناعات السكك الحديدية وكذلك الأوناش لأرصفة الموانىء البحرية لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم التصدير.



وعقب جولته التفقدية ترأس الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماع مجلس الإدارة الخاص بشركة المجموعة المصرية للمحطات (EGMPT ) بحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة والممثلين عنهم ورؤساء الجهات المساهمة لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمحطة مثل :



( الموقف التنفيذي للمحطة من حيث المباني ، المرافق ، المعدات ، الجمارك ، تكنولوجيا المعلومات و متابعه ما تم من إجراءات بخصوص توجيهات السيد الفريق وزير النقل ، الموقف التشغيلي لمحطة (ترانس مصر ) حيث تم استقبال اول سفينه على ارصفة المحطة تابعه للخط الملاحي CMA-CGM في النصف الأول من فبراير السابق و على مدار الشهر تم استقبال عدد ( 5 ) سفن بأجمالي عدد حاويات 680 حاوية ( صادر 543 ، وارد 137) و من المتوقع ان يكون حجم التداول خلال الثلاثة اشهر القادمة عدد ( 76 ) سفينة بإجمالي عدد حاويات( 67050 ) حاوية ، الموقف من تأسيس شركة ترانس مصر (TMT) شركة إدارة وتشغيل المحطة بالتعاون مع الجانب الفرنسي ، التكاليف الاستثمارية للمشروع ومصادر التمويل .)



والجدير بالذكر أنه منذ إنشاء شركة EGMPT)) فقد واجه المشروع العديد من التحديات المحلية والعالمية و التي استطاعت الشركة مواجهتها وإنجاز كافة الأعمال في الموعد المخطط، هذا و يساهم في المشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البري.

محطة تحيا مصر في الإسكندرية تبلغ تكلفتها حتي الانتهاء منها نحو 10 مليارات جنيه

وفي سياق متصل، كشف كامل الوزير وزير النقل أن محطة تحيا مصر في الإسكندرية، بلغت تكلفتها حتي الانتهاء منها نحو 10 مليارات جنيه .

وأضاف أنها تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري ، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً . ً

اضاف وزير النقل علي هامش زيارة قام بها للمحطة مساء اليوم، انها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

اوضح ان موقع المحطة سابقا كان مسطح مائي حيث كان ميناء الإسكندرية مسطحه المائي أكبر من مسطحه البري ومن هنا جاء إنشاء هذه المحطة لافتا الى المشروعات الكبرى الأخرى في ميناء الدخيلة مثل محطة رصيف 100 وغيرها من المشروعات ومحطة رصيف 85/ 3 بميناء الإسكندرية وحيث بيتم التعاقد مع شركة مصرية وطنية لادارتها.

كما اكد الوزير أنه يوجد على هذه المحطة حاويات بها فواكه سيتم تصديرها إلى أوروبا وهو ما يساهم في زيادة العملة الصعبة والدخل القومي ، لافتا إلى أن الموانئ العربية نتكامل معها ولا تتنافس معها من أجل مصلحة مصر ومصلحة الأشقاء في الدول العربية