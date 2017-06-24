وزير النقل يتفقد محطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة حجوزات العيد

محمود محسن:تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجمعة، بجولة تفقدية في محطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة حجوزات العيد والإجراءات التي اتخذتها هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على منافذ بيع التذاكر.وحرص الوزير على المرور على شبابيك التذاكر والتقى بعدد

محمود محسن:



تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجمعة، بجولة تفقدية في محطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة حجوزات العيد والإجراءات التي اتخذتها هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على منافذ بيع التذاكر. تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجمعة، بجولة تفقدية في محطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة حجوزات العيد والإجراءات التي اتخذتها هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على منافذ بيع التذاكر.

وحرص الوزير على المرور على شبابيك التذاكر والتقى بعدد من الركاب واطمئن على توفر التذاكر كما اطمئن من مسؤولي السكك الحديدية وشرطة النقل والمواصلات على اختفاء السوق السوداء وسهولة حصول المواطنين على تذاكر العيد.

وشدد عرفات على مسؤولي السكك الحديدية بضرورة المحافظة على انتظام جداول التشغيل.

كما تجول عرفات داخل محطة الجيزة لمترو الانفاق واستقل القطار من محطة الجيزة حتى محطة شبرا الخيمة بالخط الثاني حيث استقل الوزير كابينة القطار واثنى على الجهد الذي يبذله سائقو مترو الانفاق في هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب يوميا.

بعدها توجه عرفات الى متابعة معدلات الإنجاز في طريق شبرا بنها الحر الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق سواء معدلات انجاز الاعمال الصناعية او جسم الطريق حيث اطمئن الوزير على تقدم المعدلات وفق البرنامج الزمني.