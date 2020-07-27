وزير النقل يتفقد مترو الزمالك لمتابعة حقن التربة ويلتقى سكان العقار المتضرر (صور)

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم بتفقد محطة صفاء حجازى بالزمالك بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، لمتابعة البدء فى حقن التربة أسفل السور الخارجى وإحدى الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين وتحت العمود المتضرر من العقار رقم 17 فى شارع البرازيل بالزمالك والذى نتج عن هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود، نتيجة مرور ماكينة حفر المترو فى مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط أثناء عمل الماكينة.

معالجة هروب التربة أثناء مرور ماكينة الحفر

فى بداية الزيارة أعلن د. عمرو على عبد الرحمن رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية هندسة عين شمس تقرير اللجنة الفنية الهندسية المكلفة بإعداد تقرير عن حالة العقار وسور السفارة، حيث صرح د. عمرو على عبد الرحمن بأن التوصيات التى خرجت بها اللجنة والخاصة بما حدث بالعقار تمثلت فى الآتى ( متابعة رصد العقار والذي تقوم به الهيئة القومية للانفاق والشركة المنفذة لكل ساعة ويتم بعد ذلك زيادة الرصد إلى 4 ساعات ولحين الانتهاء من مرور الماكينة وتبطين جسم النفق ويتم المحافظة على الضغوط حول الماكينة داخل جسم النفق مع مراعاة استرجاع التربة أسفل الأساسات وبالمنطقة التى حدث هروب التربة بها وذلك باستخدام الخرسانة وحقن فراغات التربة بمونة الأسمنت غير القابل للانكماش وأن يتم الكشف على إحدى القواعد لأحد الأعمدة الداخلية للتعرف على نوعية الأساسات.

وأضاف أنه بعد التأكد من الانتهاء من ملء الفراغات داخل المنطقة التى حدث بها هروب للتربة يتم صب بلاطة خرسانية مسلحة بمنطقة الركن بالعقار رقم 17 ، كما سيتم ملء الشروخ بحوائط المبانى بمونة أسمنتية وبعدها سيتم صلب الهيكل الخرسانى للعقار رقم 17 من هذه الناحية ( ركن العمارة ) بالدور الأرضى وبعد صلب هذه الباكية للعقار يسمح لماكينة الحفر باستكمال عملها وسيتم رصد العقار مساحيا لمدة أسبوعين، كما سيتم ملء فراغات التربة أسفل القواعد من الخارج من جهة مبنى سفارة البحرين حى التأكد من ملء جميع الفراغات.

وزير النقل : نحن فى صف السكان وتأمين سلامتهم

وفي حديثة لوسائل الإعلام خلال زيارتة لموقع العقار أكد وزير النقل أن سكان العقار لو لديهم أى طلبات بخصوص التقرير نحن فى صفهم خاصة فيما يتعلق باجراءات التأمين والسلامة واليوم بدأنا بأجهزة الرصد وهى أول توصية وضعتها اللجنة لرصد حركة العقار و سوف ننفذ ما جاء بالتقرير وأن ما جاء بالتقرير بأن التربة هربت من أساسات الركن والمجاور لسفارة البحرين ( قاعدة العمود الذى بهذا الركن ) وهو الركن الوحيد المتضرر وليس أى مكان آخر بالعمارة.

ولفت الى أن توصيات اللجنة أشارت إلى أن تنفيذها بالكامل لن يتعدى أسبوعين بسبب فترة إجازة عيد الأضحى والتى تشهد إلى حد ما نقص فى العمالة ولكن المقاولون العرب وشركة أوراسكوم بما لهما من خبرة وباع كبير فى مجال الإنشاءات وسند العقارات ستقوم بالتنفيذ على أكمل وجه وإعادة الأمان للعمارة من الناحية الهندسية وستقومان بالصلب والتدعيم خلال أسبوعين، خاصة أنهما تنفذان هذه المرحلة من الخط الثالث للمترو بالتعاون مع شركة فينسى الفرنسية.

دخول الماكينة الحائط الأمامى للمحطة

وأكد الوزير أنه بعد دخول الماكينة الحائط الأمامى للمحطة واستكمال الحقن في الحلقيتن أو الثلاثة المتبقيتين حول الماكينة وأن بناء الحلقات الخرسانية امام وجه المحطة والحقن حولها في حد ذاته تثبيت للتربة لأننا نقوم بالحقن بضغط من داخل الماكينة والمونة داخله محقونة تحت ضغط فهى تقوم بتخلخل التربة من الداخل مع ماكينة الحقن التي سيتم العمل بها فورا للحقن من الخارج وماكينة الحفر ستبطن الثلاث حلقات المتبقية وتحقن خلفها فيتم ضغط الحقن من اسفل فأكون قد حقنت من اسفل ومن اعلي وهذا تثبيت وتدعيم سر يع للعقار.

وأضاف وزير النقل أن الماكينة حفرت من النيل حتى موقع العقار تقريبا في حدود 200 متر، حيث يوجد 5 عقارات قبل ذلك ولم تتأثر وبعد ذلك لا توجد محطة بالزمالك سوى محطة صفاء حجازى، حيث تتجه الماكينة الى الكيت كات والمنشآت التى حول المحطة آمنة تماماً لأن المحطة عبارة عن صندوق خرسانى قوى جدا يتكون من حوائط وأرضية واسقف مدعمة خاصة أن المبانى المجاورة خفيفة والمحطة انتهت بالكامل من الأعمال الإنشائية.

تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث وفق أسس هندسية مؤمنة تماما

وتابع وزير النقل: “أحب أن أطمئن سكان الزمالك أن حركة قطارات المترو فيما بعد أثناء تشغيله مستقبلا ستكون آمنة لأن القطار هو قطار خفيف على قضبان معزولة يمشي في نفق معزول والقضبان محمولة على بزلت وهو ما حدث في خطوط المترو التى تعمل حاليا مثل الخطين الأول والثاني والجزء الأول والثاني من الخط الثالث للمترو وقد تم تنفيذ هذه المراحل كلها وفق اسس هندسية مؤمنا تمام مثلها مثل شبكات المترو في العالم كله ولم تؤثر على العقارات خاصة أنها تنشأ وتنفذ وفق اسس هندسية عالية جدا.

كما قام الوزير يرافقه سفير دولة البحرين الشقيقة بتفقد سور السفارة والغرفة الملحقة بالسور والتى تأثرت بسبب هروب التربة وكذلك تفقد المبنى الرئيسي بالسفارة، حيث اكد أنه سيتم بالبدء في المعالجة فورا والاطمئنان على جميع مبانى السفارة.

وبعد ذلك التقى الوزير بأحد سكان العمارة وأكد لهم أننا فى خدمة أهالى الزمالك وأى مواطن مصرى وسنقوم بكل الإجراءات الخاصة بتدعيم العمارة وتحقيق صالح سكان العمارة فى أى طلبات خاصة بهم واننا نقف جميعا في صفا واحد وأن أهالى الزمالك سيسعدون بمترو الأنفاق عندما يبدأ تشغيله وسيفتخرون بأنهم شاركوا فى هذا المشروع القومي المهم، لافتا الى أن سكان الزمالك مع استكمال الخط الثالث للمترو سيستطيعون الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة بدون ركوب أى مواصلات أخرى.

محافظ القاهرة يتفقد منطقة الأعمال أمس

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أمس، الميل الحادث بالعقار رقم ١٧ شارع البرازيل بالزمالك، حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم.

تشكيل لجنه هندسية

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضى.

تفاصيل عقار الزمالك المتضرر

والعقار مكون من جزأين الاول يطل على ١٧ شارع البرازيل ومكون من 12 دورا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة ، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز اباظة ومكون من 11 دورا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان ، و5 وحدات سكنية مغلقة.

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضى بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.